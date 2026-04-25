“Son actos de barbarie y terrorismo”: personero de Palmira tras ataque con explosivos

En la noche del martes en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, se registró un atentado con explosivos en inmediaciones del batallón Codazzi, generando temor entre la comunidad y encendiendo las alertas por la situación de orden público en la región.

El personero municipal, William Andrey Espinoza, confirmó que fueron lanzados tres cilindros explosivos contra la instalación militar, de los cuales solo uno logró detonar. "Tres específicamente cilindros que fueron arrojados hacia el del batallón Kodasi. Uno de ellos solamente explotó, pero no causó afortunadamente heridos ni muertos", explicó.

El funcionario afirmó que, pese a la gravedad de la situación, no se registraron víctimas.

El personero de Palmira reiteró que, pese a la gravedad del hecho, no se registraron víctimas. "Afortunadamente, no se presentaron afectados ni heridos ni lesionados ni fallecidos ni de la fuerza pública ni de la sociedad civil de manera afortunada", aseguró.



Sin embargo, el impacto en la comunidad fue evidente. Según Espinosa, el ataque provocó momentos de mucha tensión en la zona. "Eso sí causó una situación de horror, de zozobra en la población palmirana", indicó, al referirse a las reacciones de los ciudadanos tras la explosión.

El atentado en Palmira se suma a otro hecho violento ocurrido el mismo día en Cali, en el batallón Pichincha. "Hay que recordar que fueron dos atentados que se presentaron ayer en Valle del Cauca", precisó el personero.

Frente a lo ocurrido, el personero de Palmira rechazó de manera contundente estos hechos. "Son definitivamente actos crueles, actos de violencia, actos de barbarie, de terrorismo que en este momento pues afectan a la población vallecaucana", afirmó.

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Sobre los posibles responsables, Espinoza señaló que en el territorio tienen presencia varias estructuras ilegales. "Bueno, en Palmira está documentado, si está la Jaime Martínez, está el 2057, está la Dan izquierdo, que son estructuras ilegales que han venido tomando fuerza y tomando el territorio", explicó, aunque aclaró que serán las autoridades las encargadas de establecer responsabilidades.

El personero de Palmira se refirió al contexto de seguridad en el departamento y advirtió sobre la falta de acciones contundentes.

El funcionario también hizo referencia al contexto de seguridad en el departamento y advirtió sobre la falta de acciones contundentes. "Yo creo que la respuesta es que no hay una contundencia ni hay acciones claras por parte del gobierno nacional", señaló.

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Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la presencia institucional en la región. "Se requieren decisiones por parte del presidente y por parte del gobierno nacional para tener mayores capacidades a nivel departamental y municipal, mayores capacidades en los territorios", puntualizó.

Tras los hechos sucedidos en Cali, se convocaron consejos de seguridad a nivel departamental y municipal para analizar la situación y definir medidas frente a la escalada de violencia en el Valle del Cauca.

Escuche la entrevista completa aquí: