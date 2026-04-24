En cámara de restaurante quedó captado momento exacto de explosión en Palmira, Valle

Día gris en el Valle del Cauca en materia de seguridad este viernes, 24 de abril. En menos de 12 horas, dos atentados en contra de las autoridades se registraron en Cali y Palmira, aparentemente, por parte de grupos al margen de la ley que operan en este departamento.

El último fue el de Palmira, Valle, cuando desde un un microbús lanzaron explosivos en contra del batallón de Ingenieros Agustín Codazzis. El hecho quedó captado en un restaurante cerca del lugar en el momento exacto en que se detonaron estos artefactos, en este se ve a las personas buscar refugio y resguardarse de esta compleja situación.

"He ordenado desplegar todas nuestras capacidades para investigar lo ocurrido, mi solidaridad con @COL_EJERCITO, estamos trabajando de forma coordinada para dar con los responsables de esta ola de violencia", fueron las palabras del general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, ante esta situación.

En este clip, las personas salen corriendo mientras al lado suceden las explosiones que, en otro video, se ve cómo dejaron fuertes daños materiales en la zona y, según versiones preliminares, algunos heridos (a la espera de ser confirmado por autoridades).



"se refuerza el dispositivo de seguridad en las diferentes unidades de la Tercera División, en el suroccidente del país. Así mismo, se implementa el Plan Candado y se incrementa la presencia de nuestros soldados en los accesos a las ciudades de Cali y Palmira", informó el Ejército ante esta situación, quienes aseguran que los que estarían detrás de estos ataques serían disidentes del frente 'Jaimes Martínez'.