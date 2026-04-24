Nuevo atentado terrorista en el Valle del Cauca: lanzaron explosivos contra batallón de ingenieros

En menos de 12 de horas se registró un segundo atentado terrorista en el Valle del Cauca. En el municipio de Palmira , desde un microbús lanzaron explosivos en contra del batallón de Ingenieros Agustín Codazzis. Autoridades se encuentran en la zona.

En menos de 12 de horas se registró un segundo atentado terrorista en el Valle del Cauca. En el municipio de Palmira, desde un microbús lanzaron explosivos en contra del batallón de Ingenieros Agustín Codazzis. Autoridades se encuentran en la zona. #VocesySonidos pic.twitter.com/z06HjIp253 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 25, 2026

Primer atentado este viernes en el Valle

Cabe recordar que, en la mañana de este viernes, ya se había perpetrado un atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha, ubicado en el sur de Cali. Este ataque se ejecutó mediante un bus cargado con explosivos, que fue detonado frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército.

Según información oficial, el vehículo habría sido estacionado cerca del perímetro militar en un punto estratégico. La explosión generó una fuerte onda que se sintió en amplios sectores del sur de la ciudad, causando alarma entre los habitantes.

La Tercera División del Ejército señaló que la situación es atendida por unidades militares en la zona. Equipos especializados en explosivos, con apoyo de drones, realizaron verificaciones técnicas para esclarecer las circunstancias del hecho.



En su pronunciamiento, la institución indicó que las labores buscan garantizar la seguridad del personal militar y de la población civil. Además, se mantienen operaciones de control para evitar nuevos riesgos en el área afectada.

La detonación ocasionó daños en viviendas y edificaciones cercanas al cantón militar. En varios sectores residenciales se reportaron vidrios destruidos, afectaciones en fachadas y otros daños materiales.

Tras el atentado, unidades de la Policía Metropolitana, organismos de socorro y el Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, donde avanzaron en la atención de la emergencia, verificación de posibles heridos y la evaluación de los daños estructurales.