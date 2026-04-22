Capturan en el Valle del Cauca a cinco enlaces del Cartel Jalisco Nueva Generación

Fueron capturados cinco hombres señalados de ser enlaces en Colombia del Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes operaban desde Cali y Bogotá para enviar sustancias ilícitas a través de aeropuertos, utilizando distintas modalidades de tráfico.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, manifestó que estas personas eran requeridas con fines de extradición por una corte de distrito de Estados Unidos.

“La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la DEA y HSI, ejecutó la Operación Nexus II, logrando estas capturas en el Valle. Las investigaciones evidenciaron que esta estructura criminal utilizaba empresas fachada y subvaloración de activos para ocultar capitales ilícitos, afectando el orden económico y fortaleciendo sus redes de narcotráfico internacional”, dijo Castaño.

Asimismo, indicó que con esta captura se logró la extinción de dominio sobre 30 bienes, avaluados en más de 6,3 millones de dólares, ubicados en Cali, Palmira y Jamundí.



“Este resultado impacta de manera directa las finanzas de la estructura “Franco Benavides”, del Bloque Occidental Jacobo Arenas (facción Iván Mordisco), y debilita sus alianzas con carteles mexicanos como el CJNG, responsables del envío de clorhidrato de cocaína hacia Centro y Norteamérica”, explicó el oficial.

La investigación permitió establecer que la droga enviada hacia México era producida en los departamentos del Cauca y Nariño. Las autoridades aseguraron que ya tienen identificados otros integrantes en el suroccidente del país vinculados con esta organización criminal.