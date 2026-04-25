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Atacan con 10 explosivos lanzados desde drones al radar aéreo de Santana en el Tambo, Cauca

Este radar es un punto estratégico de la Aeronáutica Civil para el control aéreo del suroccidente colombiano y el Pacífico.

Radar aéreo de Santana, en El Tambo, Cauca.
Radar aéreo de Santana, en El Tambo, Cauca.
Aeronáutica Civil.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Desde la madrugada de este sábado, la infraestructura del radar aéreo de Santana, ubicada en el municipio de El Tambo, Cauca, está siendo atacada con explosivos lanzados desde drones. Según los reportes de la zona, se han registrado por lo menos 10 explosiones, que pondrían en riesgo la seguridad aérea de la región.

Este radar es un punto estratégico de la Aeronáutica Civil para el control aéreo del suroccidente colombiano y el Pacífico. La situación está siendo atendida por las tropas del Ejército y unidades de la Policía, para evitar que la torre deje de estar en funcionamiento.

"Nuestra total solidaridad y respaldo para nuestro personal técnico y los valientes soldados de las Fuerzas Militares y a los Policías que, a esta hora, permanecen en las instalaciones defendiendo la soberanía y los activos estratégicos del Estado", señaló la Aeronáutica Civil a través de un comunicado.

Por otra parte, también en el departamento del Cauca, el Ejército frustró un nuevo atentado en el suroccidente, al neutralizar un dron con explosivos en la ciudad de Popayán. Con este dispositivo pretendían atacar el Cantón Militar José Hilario López, en la capital caucana.

"La reacción oportuna de nuestros soldados permitió proteger la integridad de la unidad militar y de la población aledaña. Las tropas mantienen el control del sector y adelantan las verificaciones correspondientes.

La alerta en la región es máxima, teniendo en cuenta los recientes ataques perpetrados en Cali, Palmira y Jamundí, en el Valle del Cauca, pues se teme que se sigan registrando hechos terroristas.

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