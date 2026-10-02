Colombia se alista para la semana de receso: Cotelco proyecta un 61,7% de ocupación hotelera

De cara al inicio de la semana de receso escolar, el sector hotelero colombiano prevé un panorama favorable para el desplazamiento de viajeros a lo largo del territorio nacional. José Andrés Duarte, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), entidad que reúne a los principales hoteles del país, señaló en Mañanas Blu, que el sector anticipa una dinámica importante de viajes.

Al ser consultado sobre las expectativas de ocupación en todo el país, el dirigente gremial afirmó: «nosotros a través de distintos modelos hemos proyectado un escenario de ocupación promedio para el país del 61,7%.

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Si bien esta cifra refleja un promedio nacional relevante, existen destinos con un comportamiento proyectado aún superior, entre los que se destacan Tolima, Alto Magdalena, San Andrés y el departamento del Atlántico.

Asimismo, Cotelco hace un énfasis particular en la invitación a visitar y reactivar economías locales en zonas como el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, Santa Marta, Boyacá (con municipios como Villa de Leyva) y regiones del Huila, Cauca y Norte de Santander.



Sobre la movilización hacia el Eje Cafetero y zonas circunvecinas, Duarte destacó la "invitación que hemos venido haciendo... de reactivación turística en este territorio. Allá el territorio tiene también las condiciones para ofrecer servicios turísticos de calidad, seguros, confiables".

Infraestructura segura tras emergencias y eventos naturales

Frente a las inquietudes sobre el estado de la planta física hotelera en regiones que han enfrentado eventos como sismos o incendios forestales, el presidente de Cotelco envió un mensaje de tranquilidad a los viajeros.

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Detalló que se desplegaron las verificaciones técnicas de ingenieros y calculistas para certificar las condiciones operativas de los inmuebles. Al respecto, sostuvo de manera categórica que la infraestructura «se encuentra bien, se encuentra en condiciones precisamente que garantizan la seguridad.

Además, enfatizó que "existen las condiciones de conectividad terrestre aéreas, existen las condiciones de prestación de servicios turísticos, incluyendo del alojamiento", lo cual asegura una experiencia integral para las familias y visitantes.

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Segmentación de la oferta: Hospedaje familiar y de descanso

Para los viajeros que buscan planificar sus vacaciones según las necesidades de su grupo familiar o pareja, la oferta en el país se ha venido adaptando y especializando. En destinos como el Eje Cafetero, la infraestructura turística se enlaza con parques temáticos y atractivos como el zoológico de Ukumarí, convirtiéndolo en un espacio predilecto para viajes familiares.

Al mismo tiempo, existen alojamientos enfocados exclusivamente en el descanso de parejas.

Duarte recordó que la representación gremial abarca un volumen amplio de opciones en el país, señalando que "nosotros hoy en día representamos cerca de 11 establecimientos afiliados y 56,000 habitaciones en el país", e invitó a consultar el directorio por regiones en la plataforma oficial de Cotelco para verificar las características de cada establecimiento.