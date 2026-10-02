Guía para una escapada urbana sin salir de Bogotá en la semana se receso

Del 5 al 12 de octubre, la semana de receso escolar se consolida en Colombia como una oportunidad clave para hacer una pausa, romper la rutina y compartir en familia. Aunque tradicionalmente muchas personas optan por viajar fuera de la capital, las denominadas escapadas urbanas cobran fuerza entre residentes y visitantes que eligen quedarse en la ciudad para vivirla desde una perspectiva diferente.

En esta temporada, Bogotá se convierte tanto en un punto de partida como en un escenario ideal para asumir el rol de turista dentro de la propia urbe, disfrutando de experiencias integrales que combinan alojamiento, gastronomía y bienestar.

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Experiencias en familia: entretenimiento y desconexión

Para quienes buscan renovar su rutina sin salir de la capital, el Hilton Bogotá Corferias reúne diversas alternativas diseñadas para vivir Bogotá desde una nueva perspectiva. Entre sus principales atractivos destacan los brunch de los sábados, disponibles de 12:00 m. a 4:00 p.m., ideales para compartir momentos especiales en familia o con amigos. Además, Bon Market & Bar ofrece los viernes una alternativa más casual con sus tardes de pizza, perfectas para darle un cierre relajado a la semana.

Buffet. Crédito: Hilton

La experiencia se complementa en el tercer piso del establecimiento, donde se ubican sus instalaciones de spa y relajación, pensadas para brindar jornadas de bienestar y autocuidado sin necesidad de desplazarse fuera de la urbe.



Al respecto, Pierre Kranzale, gerente general señala que la semana de receso invita a hacer una pausa y reconectar. Según destaca, el objetivo central de estos espacios es ir más allá de la oferta gastronómica, facilitando ambientes de desconexión donde las personas puedan compartir y crear recuerdos significativos alrededor del descanso.

Planes al aire libre

Jardín Botánico de Bogotá: un recorrido por los jardines, espacios naturales y actividades de temporada. Es un plan tranquilo y muy visual para contenido.

Parque Simón Bolívar: picnic, caminata, bici y pasar el día al aire libre.

Cerro de Monserrate: subir caminando o en teleférico/funicular y terminar con comida típica.

La Candelaria + Museo del Oro: buena combinación para hacer una ruta caminando por el centro histórico.

Monserrate Foto: Facebook

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Planetario: uno de los planes especiales del receso

El Planetario de Bogotá tiene programación especial entre el 4 y el 12 de octubre, incluyendo actividades relacionadas con la Semana Mundial del Espacio. Hay opciones gratuitas y otras con boletería. Además, tienen un campamento astronómico bajo las estrellas, con funciones el 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre.

Agenda cultural

Para enriquecer la estadía en la capital durante esta temporada, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), dispondrá de una nutrida programación de experiencias artísticas y formativas gratuitas dirigidas a personas de todas las edades.

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Del 5 al 12 de octubre de 2026, las familias podrán participar en actividades diseñadas para fomentar el encuentro intergeneracional, el juego, la exploración comunitaria y la sensibilidad estética en los Centros de Formación Crea, distribuidos por las distintas localidades de la ciudad. Esta oferta pública abarca múltiples disciplinas como danza, teatro, artes plásticas, música, literatura, audiovisuales y creación digital. Entre las iniciativas destacan laboratorios de narrativa y nuevos medios —con talleres de podcast, radio, producción de videoclips y creación de historietas o cómics—, así como propuestas de invención manual y sensorial mediante juguetes ópticos, publicaciones artesanales y creación de artefactos con material reciclado.