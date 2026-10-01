¿Plan para Halloween? Bogotá tendrá un recorrido con escenarios de terror y referencias a Thriller

Los planes para Halloween en Bogotá comienzan a tomar forma y una de las nuevas propuestas para quienes disfrutan las experiencias de terror llegará en octubre.

Se trata de La Fábrica del Terror, un recorrido inmersivo que abrirá sus puertas desde el 9 de octubre en el Outlet Factory Centro Comercial y que tendrá como uno de sus principales atractivos un espacio inspirado en Thriller, el reconocido videoclip de Michael Jackson.

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La experiencia busca que los visitantes dejen de ser simples espectadores y se conviertan en parte de una historia marcada por el suspenso, los sonidos inesperados y personajes que pueden aparecer en cualquier momento. El recorrido tendrá una duración aproximada de cinco minutos y estará compuesto por diferentes escenarios diseñados para provocar momentos de sorpresa.

Entre las estaciones que harán parte de la experiencia está un pasillo acondicionado con cortinas mojadas, telarañas y elementos que buscan generar la sensación de entrar en contacto con criaturas desconocidas. También estará La Imagen Falsa, escenario en el que una figura permanece oculta detrás de un antiguo marco y sorprende a quienes avanzan por el lugar.



Halloween en Bogotá. Foto: Suministrada

Estos son algunos de los escenarios de terror

Otro de los espacios será El Cuarto de los Niños, una habitación en la que juguetes antiguos, muñecas, una caja de música y una mecedora hacen parte de la ambientación. La intención es crear una atmósfera inquietante a partir de objetos que normalmente podrían estar asociados con la infancia.

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La experiencia también contará con El Cine Embrujado. En este punto, los asistentes ingresarán en grupos pequeños acompañados por un personaje caracterizado como un antiguo acomodador. Lo que inicialmente parece una función de cine convencional cambiará cuando las luces se apaguen y comiencen a aparecer sonidos, puertas inesperadas y personajes entre los asistentes.

Uno de los momentos centrales del recorrido será The Thriller Factory, una propuesta que toma como referencia el universo visual y cultural de Thriller, producción estrenada en 1983 y convertida con el paso de los años en uno de los videoclips más reconocidos de la cultura pop.

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La propuesta busca trasladar algunos de los elementos asociados con Thriller a una experiencia presencial de terror, de manera que quienes participen puedan recorrer los escenarios y reaccionar a lo que sucede a su alrededor.

¿Cuándo se podrá visitar?

La Fábrica del Terror estará disponible los viernes y sábados, entre las 2:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde, a partir del 9 de octubre de 2026. El recorrido estará ubicado en el segundo piso de Outlet Factory Centro Comercial.

El ingreso estará condicionado a compras iguales o superiores a $50.000. Las facturas podrán registrarse desde el 1 de octubre en el punto de información del centro comercial, de acuerdo con las condiciones establecidas para acceder a la experiencia.

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De esta manera, la actividad se incorpora a la programación de Halloween en Bogotá con una propuesta que combina escenarios de terror, entretenimiento y referencias a uno de los fenómenos más reconocidos de la cultura pop.