Piden revocar visas a pareja que abandonó a sus perros en El Dorado, ¿qué pasó?

Una pareja que había llegado desde Miami y tenía como destino final Cali abandonó a sus dos perros en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que, al parecer, se presentara un inconveniente con la documentación requerida para el traslado de las mascotas.

Durante el procedimiento, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) habría identificado una irregularidad relacionada con los documentos de los animales, lo que, según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habría impedido que la pareja abordara el vuelo con sus mascotas. Los viajeros habrían optado, entonces, por continuar su recorrido hacia Cali y dejar a los perros en el aeropuerto.

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“Cuando fueron a pasar el control en el ICA, algo había con la documentación de los animales que estamos averiguando, y este par de personajes decidieron dejar los animales tirados y seguir su viaje para Cali”, aseguró Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.



IDPYBA pidió evaluar la situación migratoria de la pareja

Hernández también hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que evalúen la situación migratoria de los viajeros e, incluso, consideren la revocatoria de sus visas.

“Tenemos los datos, incluso de su visa. Les importó más justamente su viaje que los animales. Ojalá fueran de esos a los que se les revoca la visa por ser ciudadanos que son un ejemplo para nadie”, afirmó.



Solicitud con respeto a la @USEmbassyBogota ya que este par de personas prefieren viaje a #miami que vida de sus animales, a quienes abandonaron en el aeropuerto @bogeldorado : sería maravilloso que les revocaran la visa como están haciendo con tanto mal ciudadano @AnimalesBOG pic.twitter.com/wEUEjUNaG7 — Antonio Hernández (@AHLLAMAS) September 30, 2026

El director del IDPYBA aseguró además que la entidad iniciará el proceso correspondiente y dará paso a las acciones de inspección de la Policía Nacional e incluso de la Fiscalía General de la Nación.

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Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre el caso ni sobre una eventual investigación relacionada con la situación migratoria o las visas de estas personas.



¿Qué se debe tener en cuenta para viajar con mascotas desde Colombia?

Antes de viajar con perros al exterior, los propietarios deben verificar las condiciones exigidas por la aerolínea y los requisitos sanitarios establecidos por el país de destino.

En el caso de los viajes internacionales desde Colombia, el ICA es la entidad encargada de realizar los procesos de inspección y certificación de los animales, con el propósito de verificar que cumplan las condiciones necesarias para salir del país.