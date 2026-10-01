Impresionante colatón en estación de Madelena en TransMilenio: decenas en pocos segundos

En video quedó registrado el momento en que decenas de personas ingresan de manera irregular a la estación Madelena del TransMilenio en medio de manifestaciones que han desarrollado este jueves, 1 de octubre, en Bogotá.

En una cámara de seguridad de la estación que corresponde a la troncal sur del servicio de transporte público, se puede observar cómo en cuestión de segundos una oleada de personas no pagan el pasaje y suben por los costados de la estación.

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De hecho, algunos de los primeros que evadieron el pago ayudaban a los demás a subir a la estación e, incluso, abrieron otras puertas de la misma para que más evasores pudieran ingresar. Así, en poco tiempo, la estación que estaba vacía se llenó.

Colatón en TransMilenio en el sur de Bogotá Foto: captura de video

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, algunos de los evasores serían estudiantes que en la tarde de este jueves se encuentran manifestándose en la localidad de Chapinero, exactamente en la carrera 13 con calle 14. En una imagen publicada por la Secretaría de Tránsito se puede ver una bandera que coincidiría con la que se aprecia en el video de la estación Madelena. Es decir, evadieron el pago del pasaje de TransMilenio para movilizarse hasta este punto de la capital y participar en esta protesta estudiantil.



Video de cómo evaden el pasaje: