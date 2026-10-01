Pista de hielo gratuita en Bogotá durante la semana de receso escolar: así podrá acceder

Durante el próximo fin de semana festivo de octubre y en el marco del receso escolar, Bogotá alista una serie de lugares con actividades para toda la familia, en especial, para que los más pequeños se diviertan y aprendan en sus vacaciones.

En esos días de receso, los niños y niñas podrán asistir a museos, parques recreacionales, zonas abiertas como el Parque Simón Bolívar, también ir al Planetario o recorrer Monserrate, uno de los mayores atractivos de la ciudad.

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Otro plan, gratuito y abierto para todos, es la pista de hielo que estará en el Centro de Eventos Mundo Aventura, que albergará el festival +Talante Plan FDS, una feria organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Justamente, uno de sus principales atractivos es la llegada de la pista de hielo a la ciudad, a la cual podrán acceder de forma gratuita los visitantes que realicen compras en la muestra comercial del evento. Es decir, los asistentes no tendrán que pagar por entrar, sino participar en la compra de algún emprendimiento de los expositores de la feria.



Requisitos, fechas, ubicación y trámite de ingreso gratuito

Para asistir a las jornadas, la organización ha dispuesto los siguientes horarios:



Fechas: del 9 al 11 de octubre de 2026 .

. Lugar: Centro de Eventos Mundo Aventura (Carrera 71D # 1-14 Sur, Bogotá) .

. Horarios: atención continua de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche .

. Requisito de acceso: la entrada es libre y sin costo, pero requiere un registro previo obligatorio mediante el formulario digital oficial del evento.

Más de 150 emprendedores en la feria en Mundo Aventura

En el frente comercial, +Talante Plan FDS reunirá a más de 150 empresarios de la economía popular, constituyéndose en una vitrina previa a las temporadas de Halloween y Navidad. Entre los productos disponibles se encontrarán disfraces, vestuario infantil y juvenil, artículos deportivos, juguetes y prendas para mascotas.

Además del espacio de patinaje sobre hielo, la programación del evento ofrecerá shows en vivo, presentaciones de orquestas, sesiones de viejoteca y una zona gastronómica para todos los asistentes. La agenda cultural también contempla espacios de historias inspiradoras, actividades familiares y la celebración de una Sagrada Eucaristía el domingo 11 de octubre a las 12:00 p. m. en la tarima principal.