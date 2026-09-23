Advierten a padres de familia: estas son las fechas de la Semana de Receso

El calendario escolar de 2026 ya contempla las fechas de la próxima semana de receso escolar en Bogotá, un periodo que permitirá a los estudiantes de colegios oficiales hacer una pausa en sus actividades académicas durante octubre.

Para padres y acudientes, conocer esta información con anticipación puede facilitar la organización de viajes, actividades y otros planes durante el periodo sin clases. Además, hay una fecha que puede afectar el regreso de los estudiantes a las aulas.

Según lo establecido en el calendario de los colegios oficiales de Bogotá, el receso se extenderá durante varios días de octubre y coincidirá con un día festivo que modificará el regreso a clases.

¿Cuándo será la semana de receso en Bogotá 2026?

La semana de receso en Bogotá será del 5 al 12 de octubre de 2026. Durante este periodo, los estudiantes de colegios oficiales tendrán una pausa en sus actividades académicas. El calendario contempla estas fechas como parte del receso estudiantil de octubre.

Este periodo también puede ser identificado como vacaciones escolares de octubre, aunque la denominación utilizada en el calendario académico es semana de receso escolar. Por tal motivo, las familias que planeen actividades para esta temporada pueden encontrar información bajo términos como receso de octubre, semana de receso o vacaciones escolares.

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Foto: Secretaría de Educación de Bogotá.

¿Cuándo regresan los estudiantes a clases?

El lunes 12 de octubre corresponde a un día festivo en Colombia. Debido a ello, aunque el regreso está proyectado para ese día, los estudiantes retomarán sus actividades académicas el martes 13 de octubre de 2026.

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El retorno se realizará en los horarios habituales definidos por cada institución educativa. Conocer la fecha de regreso permite a padres y acudientes organizar sus actividades laborales, desplazamientos y otros compromisos relacionados con el retorno de los estudiantes.

¿Qué deben tener en cuenta los padres de familia durante el receso?

Las fechas generales hacen parte del calendario escolar establecido para los colegios oficiales de Bogotá. Sin embargo, las familias deben estar atentas a las comunicaciones de cada institución educativa, especialmente frente a cualquier información relacionada con el regreso a clases.

La Secretaría de Educación de Bogotá también plantea el acompañamiento de padres de familia y de la comunidad educativa durante el año escolar como parte del proceso de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Así, el periodo comprendido entre el 5 y el 12 de octubre corresponde al próximo receso escolar, mientras que el martes 13 de octubre está previsto como la fecha de regreso a las actividades académicas.