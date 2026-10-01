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Delincuentes armados atracaron a conductor de vehículo de alta gama a plena luz en norte de Bogotá

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en cámaras de seguridad. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta abordaron a la víctima y la intimidaron con un arma de fuego para despojarla de sus pertenencias.

Delincuentes armados atracaron a conductor de vehículo de alta gama a plena luz en norte de Bogotá
Todo quedó en video.
Foto: Captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, donde un ciudadano fue víctima de un atraco mientras se movilizaba en un vehículo rojo de alta gama.

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De acuerdo con las imágenes, la víctima acababa de estacionar el automóvil cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los criminales pasaron inicialmente por el lugar y, metros más adelante, detuvieron la marcha.

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En ese momento, el parrillero descendió de la motocicleta, se acercó al ciudadano y sacó un arma de fuego con la que lo intimidó. Ante la amenaza, la víctima tuvo que entregar sus pertenencias.

Las cámaras registraron el momento en que los delincuentes se apoderan de los elementos y posteriormente emprenden la huida en la motocicleta. En las imágenes también se observa el momento en el que los delincuentes disparan durante la fuga para no ser perseguidos por la comunidad del sector.

El material de las cámaras de seguridad ya es objeto de análisis para intentar identificar a los responsables y establecer la ruta que utilizaron para escapar del sector. Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre capturas relacionadas con este caso.

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