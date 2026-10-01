Riña con machete terminó en homicidio en av Caracas de Bogotá: dos hombres fueron capturados

Una riña registrada hacia las 2:00 de la madrugada en la diagonal 48 con avenida Caracas, barrio San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, terminó con la muerte de un hombre.

Según informó la Policía, una llamada a la línea 123 alertó sobre la pelea. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima tendida en vía pública y observaron a dos hombres que portaban un machete y que emprendieron la huida al notar la presencia de los policías.

Imagen ilustrativa AFP

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Los sospechosos fueron interceptados y reducidos varias cuadras más adelante. Al verificar las condiciones de la víctima, los uniformados constataron que ya no tenía signos vitales.

Los dos hombres fueron capturados y quedaron a disposición de las autoridades por el presunto delito de homicidio. De acuerdo con la información preliminar, uno de ellos habría causado la lesión mortal.



El CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes y la investigación para establecer cómo se originó la riña y determinar la responsabilidad de los capturados.