Cierra histórico colegio en Bogotá tras 67 años: director revela qué llevó a tomar la decisión

El Gimnasio José Joaquín Casas, conocido por varias generaciones como el ‘José Joaco’, cerrará sus puertas después de 67 años de historia en Bogotá. La decisión, que ha generado tristeza entre estudiantes, padres de familia y egresados, responde a una combinación de factores que hicieron cada vez más difícil mantener el funcionamiento de la institución.

Jaime Enrique Leal, director general del colegio, explicó en Mañanas Blu que uno de los principales motivos fue la disminución en el número de estudiantes y el menor crecimiento de las matrículas durante los últimos años.

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“Obedece, a mi modo de ver, pues en uno esencial, y es la falta de estudiantes que tienen en este momento los colegios”, señaló Leal al referirse a la situación que atraviesa actualmente el sector educativo privado en Bogotá.

El director también aseguró que la situación no sería exclusiva del José Joaco y advirtió que otros colegios podrían enfrentar dificultades similares. “Yo pienso que esto va a ser una caída de varios colegios el año entrante, porque la situación no está fácil”, afirmó.



Foto: Gimnasio José Joaquín Casas

Menos estudiantes y mayores costos

De acuerdo con Jaime Enrique Leal, la decisión de cerrar el colegio se tomó luego de analizar diferentes circunstancias que estaban afectando la sostenibilidad de la institución.

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Entre ellas mencionó el crecimiento cada vez más lento de las admisiones, los cambios en las dinámicas familiares y la amplia oferta educativa que existe actualmente en Bogotá, factores que, según explicó, han incidido en el número de estudiantes que llegan a algunos colegios.

A esto se sumaron los costos de funcionamiento. Leal mencionó los cambios relacionados con el salario mínimo y la jornada laboral, pero hizo especial énfasis en el incremento del impuesto predial que debía asumir la institución.

Una que más nos apretaba era el valor de los prediales del predio, que cada día subían de una manera que uno no se explicaba relató el director

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Según explicó, una parte importante de los recursos del colegio estaba destinándose al pago de los prediales, pese a que se trataba de un colegio de carácter dotacional. La situación llevó a la familia Leal y a la junta directiva a evaluar la continuidad de la institución y, finalmente, tomar la decisión de cerrar.

67 años de historia y más de 2.600 egresados

El cierre representa el final de una historia que comenzó hace 67 años, cuando Jaime Leal González, padre del actual director, fundó el colegio. Durante ese tiempo se realizaron 59 graduaciones y más de 2.600 estudiantes pasaron por sus aulas.

Para Leal, uno de los mayores legados de la institución está precisamente en sus egresados y en el modelo pedagógico que se mantuvo durante décadas.

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“El activo más grande que puede tener una institución educativa” son sus exalumnos, destacó el director, quien recordó que la filosofía del colegio estuvo enfocada en la formación humana y ciudadana.

Primero enaltecer la parte humana del ser y por encima de todo hacer buenos ciudadanos, crear ciudadanos de bien, con buenos valores explicó

Entre los egresados mencionados durante la entrevista están Germán Vargas Lleras, Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, y Juan Francisco Espinosa, recientemente vinculado a un cargo en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). También fue mencionado Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol.

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La noticia del cierre provocó una reacción entre antiguos estudiantes y familias vinculadas al colegio. Leal aseguró que, después de anunciarse la decisión, recibió numerosos mensajes de egresados y acercamientos de otras instituciones interesadas en conocer qué ocurrirá con los estudiantes que actualmente hacen parte del José Joaco.

Un cierre que deja un legado

Para Jaime Enrique Leal, la decisión representa un momento especialmente difícil por el vínculo de su familia con el colegio. El director contó que llegó a la institución en 1968 y que acompañó a su padre durante décadas, hasta continuar con la dirección del proyecto educativo después de su fallecimiento en 2019.

“Creo que es responsable, doloroso, muy doloroso”, reconoció al hablar sobre el cierre.

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Sin embargo, también aseguró que el respaldo recibido por parte de los egresados, las familias y la comunidad educativa le permite valorar el camino recorrido.

“Es satisfactorio decir: se cumplió una misión y se cumplió muy bien”, expresó.

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Con el cierre del Gimnasio José Joaquín Casas termina una etapa de 67 años de educación en Bogotá, pero su director aseguró que la labor pedagógica de la familia continuará desde otros espacios.

“Seguiremos en nuestro quehacer pedagógico en otros nortes”, concluyó Leal.