Revelan video del violento atraco a pasajeros de taxi en av. Boyacá de Bogotá: hubo un disparo

Un video permitió conocer cómo se produjo un violento atraco contra los ocupantes de un taxi que se movilizaba por la avenida Boyacá, en Bogotá. El hecho ocurrió en medio de la congestión vehicular y quedó registrado por una persona que observaba la situación desde la calzada contraria.

Las imágenes muestran el momento en que un hombre se acerca al vehículo y, aparentemente, utilizando un arma de fuego, rompe uno de los vidrios de la parte trasera del taxi. Luego, amenaza a los pasajeros para apoderarse de sus pertenencias.

La situación se torna especialmente peligrosa cuando una de las mujeres que se encontraba dentro del automóvil intenta evitar el robo. En el registro se observa un forcejeo entre la víctima y el delincuente, quien insiste en quitarle sus objetos personales.

Ante la amenaza con el arma, la pasajera finalmente cede y le entrega un elemento que tendría la apariencia de un bolso. Sin embargo, durante el enfrentamiento ocurre un momento que aumenta la gravedad del caso: el asaltante acciona el arma y realiza un disparo hacia el interior del taxi.



Después de conseguir lo que buscaba, el hombre sale rápidamente del lugar y corre hacia una motocicleta que permanece a corta distancia. Allí lo espera otro individuo, quien cumple la función de facilitar la fuga.

#BOGOTÁ. Hace pocos minutos, ciudadano grabó el instante en que un sujeto armado asaltó a los ocupantes de un taxi en la Av. Boyacá con calle 10, sentido Norte-Sur. Según la denuncia, el individuo robó varias pertenencias, habría herido a una persona y posteriormente huyó en una… pic.twitter.com/bSWygqGAP9 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 5, 2026

El presunto delincuente sube a la motocicleta y ambos abandonan rápidamente la zona. Según se observa en la grabación, los sujetos toman una vía cercana para intentar escapar del sector de la avenida Boyacá.

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El episodio ocurrió mientras el taxi permanecía en medio del tráfico, una circunstancia que habría sido aprovechada por los responsables para acercarse al vehículo y cometer el robo. La grabación permite dimensionar la rapidez con la que se desarrolló el ataque y el nivel de violencia utilizado durante el asalto.

Uno de los aspectos que más llama la atención del caso es que el robo no terminó únicamente con la sustracción de las pertenencias de los pasajeros, sino que también hubo una detonación dentro del automóvil, poniendo en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en su interior.