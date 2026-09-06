En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Vuelta a España
Operativo en Nariño
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan video del violento atraco a pasajeros de taxi en av. Boyacá de Bogotá: hubo un disparo

Revelan video del violento atraco a pasajeros de taxi en av. Boyacá de Bogotá: hubo un disparo

Las imágenes muestran el momento en que dos delincuentes atacaron a los ocupantes del vehículo en pleno trancón y escaparon rápidamente en una motocicleta.

Atraco en avenida Boyacá de Bogotá
Atraco en avenida Boyacá de Bogotá.
Foto: Captura de X @PasaenBogota
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Un video permitió conocer cómo se produjo un violento atraco contra los ocupantes de un taxi que se movilizaba por la avenida Boyacá, en Bogotá. El hecho ocurrió en medio de la congestión vehicular y quedó registrado por una persona que observaba la situación desde la calzada contraria.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Las imágenes muestran el momento en que un hombre se acerca al vehículo y, aparentemente, utilizando un arma de fuego, rompe uno de los vidrios de la parte trasera del taxi. Luego, amenaza a los pasajeros para apoderarse de sus pertenencias.

Últimas noticias

Atraco a concejal Rolando González en Bogotá
Bogotá

El concejal Rolando González denuncia robo y destrozos en su apartamento en Bogotá

Una persona falleció tras el choque de una motocicleta contra un bus del SITP en la localidad de Los Mártires, hecho que quedó registrado en video
Bogotá

VIDEO: Moto chocó contra un bus del SITP y una persona murió en Los Mártires, Bogotá

La situación se torna especialmente peligrosa cuando una de las mujeres que se encontraba dentro del automóvil intenta evitar el robo. En el registro se observa un forcejeo entre la víctima y el delincuente, quien insiste en quitarle sus objetos personales.

Ante la amenaza con el arma, la pasajera finalmente cede y le entrega un elemento que tendría la apariencia de un bolso. Sin embargo, durante el enfrentamiento ocurre un momento que aumenta la gravedad del caso: el asaltante acciona el arma y realiza un disparo hacia el interior del taxi.

Después de conseguir lo que buscaba, el hombre sale rápidamente del lugar y corre hacia una motocicleta que permanece a corta distancia. Allí lo espera otro individuo, quien cumple la función de facilitar la fuga.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El presunto delincuente sube a la motocicleta y ambos abandonan rápidamente la zona. Según se observa en la grabación, los sujetos toman una vía cercana para intentar escapar del sector de la avenida Boyacá.

Publicidad

El episodio ocurrió mientras el taxi permanecía en medio del tráfico, una circunstancia que habría sido aprovechada por los responsables para acercarse al vehículo y cometer el robo. La grabación permite dimensionar la rapidez con la que se desarrolló el ataque y el nivel de violencia utilizado durante el asalto.

Uno de los aspectos que más llama la atención del caso es que el robo no terminó únicamente con la sustracción de las pertenencias de los pasajeros, sino que también hubo una detonación dentro del automóvil, poniendo en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en su interior.

Relacionados

Atraco

Video

Publicidad

Publicidad

Publicidad