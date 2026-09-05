VIDEO: Moto chocó contra un bus del SITP y una persona murió en Los Mártires, Bogotá

Un trágico accidente de tránsito quedó registrado en cámaras de seguridad durante la noche del 4 de septiembre de 2026, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. El hecho ocurrió en la carrera 26 con calle 5 y dejó como resultado el fallecimiento de una persona que viajaba en una motocicleta.

En los videos compartidos en @PasaEnBogota, se observa el momento en que una motocicleta, en la que se movilizaban dos personas, termina involucrada en un fuerte choque con un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). El registro permitió conocer cómo ocurrió el siniestro en esta intersección de la capital.

Inicialmente, algunas hipótesis que circulaban en redes sociales señalaban que el accidente había ocurrido entre dos motocicletas y que una persona había perdido la vida. Sin embargo, reportes posteriores de medios locales precisaron que estuvo involucrado un bus del SITP

¿Qué pasó en el accidente de Los Mártires?

Uno de los videos difundidos permite escuchar la reacción de un testigo mientras observa la escena. La persona que graba manifiesta su preocupación al ver la caída de los ocupantes de la motocicleta y el posterior paso del vehículo. "Ay, Dios mío. Ay, se cayeron y le pasó por encima", se escucha en la grabación.

Otro de los videos relacionados con el accidente muestra a un joven ubicado entre dos motocicletas. Desde ese punto de vista, quien realiza la grabación explica que tiene una amplia visibilidad de lo ocurrido y describe lo que observa en medio de la emergencia registrada en el sector.

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"Es un muchacho entre dos motos. Desde acá se ve bien. Acá se ve...Miren", afirma una de las personas que realiza la grabación en uno de los registros audiovisuales compartidos sobre el accidente ocurrido en la localidad de Los Mártires.

De acuerdo con la información difundida por redes sociales, el cruce donde ocurrió el accidente ya había sido escenario de otro siniestro durante esa misma semana. En ese caso, dos motociclistas colisionaron después de pasar por alto una señal de pare.

En el caso ocurrido el 4 de septiembre, la información preliminar también apunta a una posible omisión de una señal de tránsito por parte del motociclista. No obstante, los datos disponibles describen esta circunstancia como una posibilidad relacionada con la forma en que se habría producido el siniestro.

Ese es el mismo cruce en donde los dos motociclistas evaden el pare y se chocan y que apareció también en esta cuenta. pic.twitter.com/YgrAsqpXhf — Kwyjibo 🇨🇴 (@NoReparoCelucos) September 5, 2026

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Cifras de accidentes de tránsito en Bogotá

El accidente ocurrió en un contexto marcado por las cifras de mortalidad vial de Bogotá. Según los datos de SaluData, durante el primer semestre de 2026 se registraron 369 fallecimientos asociados con accidentes de tránsito en la capital, con una tasa distrital de 4,64 casos por cada 100.000 habitantes.

De ese total, 283 personas fallecidas eran hombres y 86 mujeres. Las motocicletas concentraron la mayor cantidad de fatalidades según el medio de transporte, con 175 casos. Las colisiones contra motocicletas registraron 85 muertes, mientras que los choques contra buses sumaron 46.

Entre las circunstancias identificadas aparecen el exceso de velocidad, relacionado con 63 fallecimientos, y la desobediencia a las señales de tránsito, asociada con 60 casos. En 228 muertes no se contaba con información precisa sobre la circunstancia del hecho.