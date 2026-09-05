Capturan a dos personas señaladas de hurtar joya de $10 millones a adulta mayor en Bogotá

Un hombre y una mujer fueron capturados por la Policía en Bogotá, luego de ser señalados de participar en el hurto de una pulsera de oro, avaluada en 10 millones de pesos, que pertenecía a una adulta mayor de 82 años. El hecho ocurrió en el barrio Lagos de Córdoba, en el norte de la capital, donde los sospechosos habrían utilizado engaños para apoderarse de la joya.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el caso se presentó en la Avenida Suba con calle 127. La víctima fue abordada por los sospechosos, quienes se movilizaban en un vehículo particular y, presuntamente, se hicieron pasar por supuestos videntes para engañarla y posteriormente despojarla de la pulsera de oro.

Una vez cometido el hurto, el hombre descendió del vehículo e intentó escapar a pie por el sector. Ante la alerta, las patrullas de vigilancia del CAI Alhambra activaron un plan candado para ubicar a los responsables. El sospechoso fue interceptado en inmediaciones de la carrera 125 con Avenida Suba.

Según la Policía, al notar la presencia de los uniformados, el hombre lanzó la joya sobre el tejado de una vivienda cercana con el propósito de evitar que fuera encontrada. Sin embargo, los agentes utilizaron un dron para realizar un registro aéreo del sector y lograron localizar la pulsera avaluada en 10 millones de pesos, que posteriormente fue recuperada.



De manera paralela, otra patrulla logró interceptar el vehículo en el que se movilizaban los señalados y capturó a la mujer que acompañaba al hombre. Tanto los detenidos como el automóvil inmovilizado y la joya recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso correspondiente.

Las autoridades indicaron además que la víctima, en compañía de sus familiares, reconoció plenamente a los dos capturados como los presuntos responsables del hurto. Uno de los detenidos registra anotaciones por el delito de hurto.