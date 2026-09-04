Capturan en Bogotá a presunto responsable de abuso contra sus hijas de 8 y 12 años

La advertencia fue generada desde una institución educativa, lo que permitió avanzar en la investigación contra un hombre señalado de cometer actos sexuales contra sus propias hijas de 8 y 12 años en Bogotá.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, la Seccional de Investigación Criminal adelantó durante 15 días las labores que permitieron hacer efectiva una orden de captura contra el sospechoso en la calle.

Las autoridades señalaron que los hechos se habrían presentado desde el año 2020 y según la Secretaría de Seguridad, el hombre habría aprovechado su parentesco con las menores para realizarles tocamientos y posteriormente habría recurrido a regalos y dinero para evitar que contaran lo sucedido.

Además, el señalado presuntamente amenazaba a las niñas con hacerle daño a su madre si revelaban los hechos. Por su parte, la Secretaría indicó que la menor de ocho años rompió el silencio, mientras que la Policía precisó que la alerta fue generada por la institución educativa y que el caso fue denunciado por la madre.



“Los hechos se habrían presentado desde el año 2020 y el señalado habría utilizado amenazas y regalos para mantener a las menores en silencio”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras la captura, el hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

Publicidad

Las autoridades reiteraron que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes debe ser reportado de manera inmediata a las líneas 123 y 141, o en el CAI más cercano.