Alerta por falsas ofertas de arriendo en Bogotá: piden documentos y depositos para estafar

Cuando las personas están buscando un lugar para mudarse, suelen recorrer varios lugares en busca de letreros de "se arrienda" o simplemente hacen la búsqueda por medio de redes sociales; no obstante, algunos de estos anuncios pueden ser engañosos.

Frente a esto, la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá lanzó una alerta a los ciudadanos que se encuentran en búsqueda de vivienda, debido al aumento de una modalidad de estafa que circula a través de redes sociales.

Así operan los delincuentes con falsas ofertas de arriendo

De acuerdo con la entidad, los delincuentes publican supuestas ofertas de arriendo con precios muy por debajo del mercado para captar la atención de posibles arrendatarios y, posteriormente, obtener información personal o exigir pagos anticipados.



Según explicaron las autoridades, el engaño comienza con anuncios atractivos que ofrecen apartamentos o viviendas a costos inusualmente bajos.

Una vez la persona manifiesta interés, los estafadores solicitan una gran cantidad de documentos personales, algunos de ellos de carácter confidencial, e incluso pueden pedir consignaciones o depósitos como requisito para apartar el inmueble.

"Hemos identificado una modalidad recurrente en la cual las personas que están buscando arrendar algún apartamento o alguna vivienda encuentran ofertas con precios muy bajos. Lo sospechoso es cuando les empiezan a solicitar demasiada documentación que puede ser confidencial", advirtió un vocero de la Secretaría Distrital de Seguridad.

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Durante un recorrido por la ciudad, algunos ciudadanos manifestaron que, aunque usan las redes sociales para buscar opciones de vivienda, consideran fundamental verificar la información antes de compartir datos personales o hacer cualquier pago.

Incluso señalaron que las señales de presión por parte de quien publica el anuncio son uno de los principales indicadores de una posible estafa.

Recomendaciones ante falsas ofertas de arriendo

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Ante esta situación, las autoridades recomendaron desconfiar de las ofertas que prometen arriendos a precios muy inferiores a los habituales.

Asimismo, verificar la identidad del supuesto arrendador, evitar enviar documentos sensibles sin comprobar la autenticidad del inmueble y nunca hacer depósitos anticipados sin haber visitado la propiedad y confirmado la legalidad del proceso.

Por último, la Secretaría de Seguridad recordó que las personas que hayan sido víctimas de esta modalidad de fraude pueden recibir orientación a través de la estrategia AIDE, donde se brinda acompañamiento para presentar la denuncia ante las autoridades competentes y contribuir a la identificación de los responsables.