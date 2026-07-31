Cierran centro estético en el norte de Bogotá: hallaron desechos biológicos en los ductos

Un centro estético ubicado en el barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, fue clausurado por las autoridades luego de que, durante un operativo de inspección, encontraran graves irregularidades sanitarias, entre ellas desechos biológicos en los ductos del establecimiento.

La intervención fue encabezada por la Secretaría Distrital de Gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Policía Metropolitana de Bogotá, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el funcionamiento del lugar.

Según explicó a Blu Radio el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, cuando los funcionarios llegaron al establecimiento sus responsables no permitieron el ingreso de inmediato. De acuerdo con la administración distrital, durante ese tiempo intentaron realizar labores de limpieza antes de la inspección.

Una vez las autoridades lograron ingresar al inmueble con apoyo de la Policía, encontraron múltiples irregularidades relacionadas con el funcionamiento del centro estético.



"Una denuncia ciudadana nos avisa de personas saliendo de este lugar. Llegaron los equipos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, de la Secretaría de Salud, y en efecto no tiene letrero, no tiene papeles en regla. Logramos entrar gracias a la Policía y adentro nos encontramos todo tipo de irregularidades", señaló el secretario de Gobierno.

Durante la inspección también fueron hallados desechos biológicos en los ductos del establecimiento. Además, las autoridades manifestaron que, según las primeras verificaciones, al parecer los residuos generados durante los procedimientos estéticos terminaban siendo vertidos al sistema de alcantarillado, situación que será objeto de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que el establecimiento fue suspendido por 10 días, debido a que no contaba con la documentación exigida para operar y presentaba condiciones sanitarias que motivaron su cierre inmediato.

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La Secretaría Distrital de Gobierno señaló que este tipo de operativos continuarán en diferentes sectores de la ciudad con el fin de verificar que los centros estéticos y establecimientos similares cumplan con las normas de funcionamiento, los requisitos sanitarios y las condiciones necesarias para proteger la salud de los usuarios.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: