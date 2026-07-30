Si vive en Bogotá y Cundinamarca, así puede ahorrar en la factura de agua

Los hogares de Bogotá y Cundinamarca podrían ahorrarse entre un 18% y 22% en el valor de la factura bimestral, realizando pequeños cambios de hábitos de consumo e instalando equipos sanitarios con tecnología de bajo consumo.

La iniciativa reúne a Camacol Bogotá & Cundinamarca junto con otras entidades para unir fuerzas y promover buenas prácticas en el ahorro de agua y energía, esto con el acompañamiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la UAESP y la Secretaría Distrital del Hábitat.

Dentro de las medidas para ahorrar agua, Camacol incentiva a la población a reducir el tiempo en la ducha, pues según un estudio realizado por la asociación, el 40% del consumo diario corresponde a esta actividad, mientras que el lavado de platos, corresponde al 30% del gasto diario, por lo que también recomendó cerrar la llave al enjabonar los utensilios.

De acuerdo con Camacol Bogotá & Cundinamarca, estas medidas permitirían ahorrar entre 5,1 y 6,1 metros cúbicos de agua por factura bimestral, lo que se traduciría en una reducción de hasta $48.000 para un hogar promedio.



El estudio también evidenció que el 62 % de los predios residenciales de Bogotá tendrían al menos 30 años de antigüedad, por lo que muchos aún contarían con sanitarios convencionales que utilizan entre 12 y 17 litros por descarga. En contraste, los equipos de bajo consumo requieren entre 3,8 y 4,8 litros.

Frente a este panorama, Camacol hizo un llamado a que los hogares aprovechen las remodelaciones de sus viviendas para instalar equipos más eficientes.

“Aprovechemos las decisiones de inversión que tienen los hogares de remodelar sus unidades sanitarias, sus viviendas en general, con criterios de ecoeficiencia. Podemos lograr hasta un ahorro del 40 %, que no solamente nos va a permitir ahorrar agua, sino mejorar el consumo y, por supuesto, el bolsillo de todos los bogotanos”.

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Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá & Cundinamarca, invitó a la ciudadanía a tomar acciones concretas como instalar duchas y griferías eficientes para contribuir al ahorro de agua y de energía ante la llegada del fenómeno de El Niño, y afirmó que de adoptar las recomendaciones se podría reducir hasta en un 40% el consumo de los hogares.

