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Acueducto de Bogotá anuncia cambio clave que afectará el precio del servicio

Esta medida comenzará a aplicarse desde agosto en Usaquén, Chapinero y Suba, esperando que llegue a toda la ciudad en los próximos meses.

Recibo del agua y grifo botando agua de fondo.jpg
Recibo del agua y grifo botando agua de fondo //
Fotos: AFP y Alcaldía de Bogotá.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

En un comunicado, el Acueducto de Bogotá informó a toda la ciudadanía que este 2026 se implementará importante cambio que afectará el precio del servicio, pero no de manera negativa, sino que busca mayor control y regulación en el consumo del agua de los usuarios y mayor claridad en el total a pagar mes a mes.

Respaldada en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, la entidad comenzará con la renovación gradual de los medidores de agua en la ciudad, como parte de un proceso de actualización tecnológica de estos equipos en hogares, industrias y comercios. Esta nueva herramienta permitirá un mayor control y precisión del consumo del agua de los usuarios.

"En este sentido, la EAAB adelanta un proceso de actualización tecnológica de los medidores que permitirá a los usuarios contar con equipos de mayor exactitud para registrar su consumo real de agua, brindando mediciones más confiables, transparentes y alineadas con los avances tecnológicos que actualmente ofrece la industria de la medición de agua potable", informó la entidad en el comunicado.

persona sorprendida por el recibo del agua en Bogotá
Recibo del agua.
Fotomontaje: Blu Radio.

Así funcionará el cambio del medidor de agua en Bogotá

Inicialmente, el objetivo busca cambiar más de 300.000 medidores de agua de los cuales se esperan comenzar en agosto en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba, donde los usuarios seleccionados ya están siendo informados para coordinar el proceso de cambio del medidor.

El costo e instalación se verán reflejados en la factura del usuario y se hace por parte de funcionarios del Acueducto de Bogotá. Asimismo, la empresa aclara que "ningún funcionario está autorizado para recibir pagos directos, ya que todos los cobros se realizan exclusivamente a través de la factura".

Estos son los pasos para el cambio del medidor de agua:

  1. Comunicación al usuario sobre su inclusión en el programa de renovación.
  2. Visita técnica de verificación para evaluar las condiciones de instalación.
  3. Programación del cambio, incluyendo información sobre costos y procedimiento.
  4. Instalación del nuevo medidor por personal autorizado.
  5. Pruebas de funcionamiento para validar la correcta medición.
  6. Formalización del proceso mediante acta de instalación.
Nuevo medidor de agua en Bogotá
Nuevo medidor de agua en Bogotá //
Foto: Acueducto de Bogotá

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