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Expolicía se defendió de robo en Bogotá: hirió a uno que tenía chaleco antibalas con la Santa Muerte

Tras el intercambio de disparos, los otros tres presuntos delincuentes lograron escapar.

Fletero que fue herido en tiroteo tenía a la Santa Muerte
Fletero que fue herido en tiroteo tenía a la Santa Muerte
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Lo que parecía ser otro caso de fleteo en Bogotá terminó en un intercambio de disparos luego de que la víctima, un expolicía que llevaba una alta suma de dinero en moneda extranjera, respondiera con un arma de fuego al ataque de cuatro delincuentes.

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El hecho ocurrió entre las 6:00 y 7:00 de la noche en inmediaciones de la carrera 30 con calle 98, en el norte de la ciudad. Según la información entregada por la Policía, la víctima se movilizaba en una motocicleta después de haber retirado los dólares de una casa de cambio ubicada en el sector de Unicentro.

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Cuatro fleteros lo abordaron en dos motos

De acuerdo con el coronel Ricardo Chávez, los delincuentes se movilizaban en dos motocicletas y utilizaron armas de fuego para intimidar al hombre e intentar quitarle el dinero.

Sin embargo, la víctima también estaba armada y se produjo un intercambio de disparos.

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En medio del enfrentamiento, el expolicía logró impactar a uno de los presuntos delincuentes, mientras los otros tres escaparon del lugar.

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El hombre herido fue trasladado a un centro médico, donde permanecía bajo atención médica mientras las autoridades adelantaban el proceso correspondiente para su judicialización, una vez recibiera el alta.

El detalle que encontraron en el chaleco del ladrón

Durante la verificación del delincuente capturado, los uniformados encontraron que tenía anotaciones por diferentes delitos. Pero además hallaron un elemento particular: el hombre llevaba un chaleco antibalas que tenía una imagen de la Santa Muerte.

La Policía incorporó este elemento a la investigación mientras intenta establecer la identidad y el paradero de los demás integrantes del grupo que participaron en el intento de hurto.

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Tras el intercambio de disparos, los otros tres presuntos delincuentes lograron escapar. De acuerdo con la información preliminar, uno de ellos huyó a pie, mientras que los demás escaparon en una motocicleta.

Las autoridades adelantan la recopilación de información y la revisión de elementos que permitan establecer la ruta de escape y localizar a los responsables.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:

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