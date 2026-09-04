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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Conductor habría atropellado a propósito a adulto mayor en Bogotá: hay video

Conductor habría atropellado a propósito a adulto mayor en Bogotá: hay video

La familia denuncia que el accidente no fue casualidad, sino que el objetivo era herir a este adulto mayor. Piden a las autoridades capturar al responsable.

Conductor habría atropellado a propósito a adulto mayor en Bogotá.jpg
Conductor habría atropellado a propósito a adulto mayor en Bogotá //
Foto. redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Indignación en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, tras conocerse un video de este 3 de septiembre cuando carro atropelló a un adulto mayor y escapó del sitio dejándolo a su suerte en el punto y dándose a la huida.

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Lo grave del caso, según familiares, es que, supuestamente, el conductor lo habría hecho de manera intencional como se vio en un video captado por una cámara de seguridad que se encontraba en el sitio y mostró cómo el adulto se encontraba de pie y sin hacer ningún movimiento, cuando el carro llegó directamente hasta dónde estaba.

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Ni se conoce la identidad del conductor ni si realmente tenía el objetivo de atropellar a este adulto mayor, además, autoridades han manejado la hipótesis de que se encontrara bajo los efectos del alcohol y el accidente se produjera a raíz de eso. Lo cierto es que, como se ve en el video, el abuelo quedó en el piso sin poderse poner de pie.

"Ayudemos a encontrar a este criminal. Este asesino va en contravia, atropella a un señor mayor con dificultades para caminar y, además, se fuga. Lo dejó muriendo. Eso fue en la localidad de Engativá y tenemos que encontrar a ese conductor para que pague. Cualquier información hay que hacerla pública", aseveró el concejal Julián Espinosa sobre este caso, quien pidió a las autoridades capturar al responsable para que se haga cargo por este hecho.

La situación se presentó en la carrera 118A entre calles 63 y 64 y, por ahora, se desconoce la identidad del conductor y de la persona afectada. Autoridades trabajan en dar con el paradero del responsable de este accidente en el occidente de la capital del país.

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