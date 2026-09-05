Encontraron 47 menores en un establecimiento consumiendo alcohol en Bogotá

Un operativo de la Policía Nacional en el barrio La Magdalena, en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, dejó al descubierto una preocupante situación en la cual 47 menores de edad, entre los 9 y 17 años, fueron encontrados presuntamente consumiendo bebidas embriagantes al interior de un establecimiento que funcionaba bajo la fachada de sindicato.

La intervención fue realizada por la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en el marco de las acciones de prevención y control para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes. Según las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo tras un seguimiento a convocatorias difundidas a través de redes sociales, lo que permitió ubicar el establecimiento.

Al ingresar al lugar, los uniformados evidenciaron que los menores estaban consumiendo licor, entre ellos cerveza, aguardiente, ron y whisky. Además, uno de los adolescentes fue hallado en aparente alto estado de embriaguez, lo que encendió las alertas sobre las condiciones en las que se encontraban.



Incautan armas

Durante el operativo también fueron incautadas sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y productos derivados del tabaco, lo que agrava aún más la situación detectada en este sitio.

Foto: suministrada

De acuerdo con las labores de verificación, las autoridades establecieron que los administradores del establecimiento habrían cambiado en repetidas ocasiones la razón social con el objetivo de evadir los controles. Asimismo, se confirmó que el lugar es reincidente en comportamientos contrarios a la convivencia, ya que registra cuatro cierres previos en aplicación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



El operativo se desarrolló de manera articulada con la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió la atención de los menores para el restablecimiento de sus derechos.

Como resultado, al establecimiento se le impuso una medida correctiva de suspensión temporal de la actividad por un término de diez días.