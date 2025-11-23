En vivo
Suspenden bar en Galerías que operaba como falso ‘sindicato’; múltiples quejas por ruido

El establecimiento no pudo demostrar su naturaleza sindical, incumplía normas de seguridad y operaba con ventanas cubiertas y sin documentación requerida. Estará suspendido durante diez días mientras avanzan controles en la zona.

