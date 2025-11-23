Suspenden bar en Galerías que operaba como falso ‘sindicato’; múltiples quejas por ruido

Un operativo conjunto de autoridades en el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquillo, dejó como resultado la suspensión de un bar que operaba bajo la fachada de un supuesto “sindicato”. El establecimiento estaba ubicado en una zona residencial y acumulaba numerosas quejas por exceso de ruido y afectaciones al descanso de los habitantes del sector.

Durante la intervención, la administradora del local no presentó la documentación que acreditara su carácter sindical, pese a insistir en que se trataba de una organización de este tipo. Las personas que se encontraban en el interior tampoco tenían carnet ni registro alguno, y confirmaron que en el lugar se vendían bebidas alcohólicas mediante una carta de precios, lo que desmentía la versión entregada por los propietarios.

Las autoridades también recordaron que, en septiembre, el Cuerpo Oficial de Bomberos había realizado una visita técnica en la que determinó que el sitio no cumplía con las medidas mínimas de seguridad humana. No contaba con iluminación de emergencia, detectores de humo ni un plan de emergencias. Además, se evidenció que las ventanas estaban cubiertas con tablas y cortinas oscuras, impidiendo la ventilación y aumentando el riesgo para los asistentes.

En el operativo, la Policía efectuó registros a las personas presentes e inspeccionó los baños, el área del bar y el inventario de licores. Tras consolidar las irregularidades, el establecimiento fue suspendido por diez días, en cumplimiento del numeral 16 del artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, que sanciona actividades económicas que operan sin los requisitos de funcionamiento.



El mayor Sergio Moreno, comandante de la Estación de Policía de Teusaquillo, explicó que estas acciones buscan atender los llamados de la comunidad frente a los altos niveles de ruido y verificar establecimientos que operan bajo fachadas falsas.

En el operativo participaron la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Bomberos de Bogotá y unidades de la Policía Metropolitana y la Seccional de Inteligencia. Las autoridades señalaron que este tipo de controles continuará en otras zonas de la ciudad e invitaron a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad o comportamiento que afecte la convivencia a través de la Línea 123 o en las alcaldías locales.