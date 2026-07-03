Interceptan carro particular en Boyacá transportando dos terneros presuntamente robados

Un procedimiento de rutina de la Policía de carreteras en el departamento de Boyacá se convirtió en un caso de asombro nacional tras el descubrimiento de dos terneros siendo transportados dentro de un automóvil particular.

El hecho, que ha generado una fuerte ola de indignación por las condiciones de maltrato animal, tuvo lugar en el sector de Jardines de la Esperanza, sobre la vía que comunica a los municipios de Tibasosa y Sogamoso.

Un transporte inhumano

La detención del vehículo sorprendió, tanto a los uniformados como a los conductores que transitaban por la zona, al observar cómo los dos semovientes eran movilizados en un espacio muy reducido y no apto para el transporte de ganado. Esta situación fue calificada de inmediato como un acto de crueldad, dada la incomodidad y el riesgo físico al que fueron sometidos los animales dentro del habitáculo del carro.



Investigación por hurto y capturas

Las autoridades manejan la hipótesis preliminar de que los terneros fueron hurtados, por lo que, tanto los animales como el vehículo, fueron retenidos de inmediato para las verificaciones correspondientes.

Según se pudo confirmar, el operativo se registró el pasado jueves 2 de julio.En estos momentos, los sujetos involucrados en el traslado de los bovinos se encuentran bajo disposición judicial, a la espera de que se legalice su captura dentro del proceso que busca determinar las circunstancias exactas del movimiento de los semovientes.

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Buscan a los dueños

Los terneros permanecen bajo la custodia de la Policía mientras avanzan las investigaciones para establecer su origen. Por ello, las autoridades han emitido un llamado a la comunidad para que cualquier persona que pueda reconocer a los animales o tenga información sobre sus legítimos propietarios se acerque al personal policial. El objetivo es facilitar el proceso de identificación y permitir que los dueños puedan adelantar la reclamación oficial de los semovientes.

Vea en video cómo fueron encontrados los animales:

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