Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 1 de julio de 2026

La Lotería de Manizales realizó el miércoles 1 de julio 2026 su sorteo número 4962, en el que entregó millonarios premios a los jugadores que participaron en esta jornada. El número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, combinación que convirtió a un afortunado apostador en el ganador del principal premio de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos en varias categorías, con ganadores en distintas zonas del país.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan normalmente todos los miércoles en horario nocturno, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.

En fechas especiales, como días festivos o situaciones particulares, la entidad puede modificar la programación y trasladar el sorteo para otro día de la semana.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores tienen un plazo máximo de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar el premio. Una vez cumplido este periodo, el derecho al cobro pierde vigencia.

Para hacer efectiva la reclamación, el ganador debe presentar:



Billete original en buen estado y sin modificaciones.

Cédula de ciudadanía original.

Copia ampliada al 150 % del documento de identidad.

Certificado del RUT para premios de mayor valor.

Más de 70 años de historia en Colombia

Con más de siete décadas de trayectoria, la Lotería de Manizales se ha mantenido como una de las loterías tradicionales del país. Su historia, el respaldo de miles de jugadores y su atractivo esquema de premios hacen que cada semana los colombianos estén atentos a sus resultados.

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Los participantes del sorteo 4961 deben verificar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes, ya que ambos datos son necesarios para confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados.