Lotería de Cundinamarca, resultado del último sorteo hoy martes 30 de junio de 2025

La Lotería de Cundinamarca realizó este martes 30 de junio de 2026 su sorteo número 4809, en el que entregó millonarios premios a los participantes. El número ganador del máximo premio fue el 0623 de la serie 204, convirtiéndose en la combinación premiada de esta edición del sorteo.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del Premio Mayor, la Lotería de Cundinamarca entregó diferentes premios secos en varias categorías. Los jugadores deben revisar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes para confirmar si resultaron ganadores.

La entidad publicó además la imagen oficial del sorteo 4809, una herramienta que permite a los participantes verificar los resultados y comparar los datos de sus billetes con las combinaciones ganadoras.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan habitualmente todos los lunes a las 10:30 de la noche. En caso de que la fecha coincida con un día festivo, el sorteo se traslada al martes, manteniendo el mismo horario.



Los resultados pueden consultarse en las transmisiones oficiales de la entidad a través de Facebook y otros canales autorizados, donde se anuncian en vivo los números ganadores de cada edición.