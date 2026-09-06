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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El concejal Rolando González denuncia robo y destrozos en su apartamento en Bogotá

El concejal Rolando González denuncia robo y destrozos en su apartamento en Bogotá

La Secretaría de Seguridad activó a la Sijín y trabaja con la Fiscalía para esclarecer los hechos.

Atraco a concejal Rolando González en Bogotá
Atraco a concejal Rolando González en Bogotá
X: @RolandoGonGa
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

El concejal Rolando González denunció que fue víctima de un robo en su propia vivienda, ubicada en la localidad de Chapinero, donde delincuentes ingresaron, causaron destrozos y hurtaron sus pertenencias. El caso generó una rápida reacción de las autoridades distritales, que ya adelantan investigaciones.

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Según la denuncia, el hecho ocurrió luego de que regresara a su apartamento después de su jornada laboral, encontrándolo completamente destruido tras el ingreso de delincuentes. González aseguró que no se trata de un caso aislado, sino de un reflejo de la creciente inseguridad en la ciudad, enfatizando que incluso el hogar ya no ofrece garantías.

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González también advirtió que no es la primera vez que enfrenta una situación similar, recordando que el año pasado fue seguido desde el centro comercial Andino hasta su residencia, donde fue interceptado, intimidado y asaltado. Estos antecedentes, según indicó, hacen que el nuevo hecho resulte aún más preocupante y, en sus palabras, “extraño e intimidante”, por lo que pidió que sea investigado con especial rigor.

Rolando González.
Concejal Rolando González, víctima de atraco
Foto: captura de pantalla video Twitter @RolandoGonGa

En su pronunciamiento, el concejal hizo un llamado directo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que se tomen medidas inmediatas y efectivas frente a la inseguridad. Insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia, la investigación criminal, el control territorial y la coordinación entre las autoridades distritales y nacionales, con el objetivo de enfrentar las estructuras dedicadas al hurto a residencias. Asimismo, solicitó acciones concretas que permitan resultados visibles, como capturas y una mayor presencia institucional.

Tras la denuncia pública, la Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que, desde el momento en que se conocieron los hechos, se activaron unidades especializadas de la Sijín de la Policía Metropolitana. Estas unidades ya adelantan labores técnicas de recolección de información y evidencia en el lugar de los hechos, como parte del proceso investigativo.

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De igual forma, la entidad señaló que trabaja de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación en la verificación de los elementos recolectados, con el fin de esclarecer las circunstancias del robo y dar con los responsables. Las autoridades recalcaron que el caso se encuentra en curso y que las investigaciones avanzan bajo los protocolos correspondientes.

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