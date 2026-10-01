Violento robo a motociclista en el sur de Bogotá quedó en video: delincuentes lo amenazaron con arma

Un joven motociclista fue víctima de un violento robo mientras se movilizaba por el barrio Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. El hecho, que habría ocurrido durante la mañana de este jueves 1 de octubre, quedó registrado en video gracias a una cámara Insta360 que llevaba instalada en la motocicleta.

En las imágenes se observa cómo el motociclista avanzaba por una de las vías del sector mientras grababa su recorrido. En determinado momento, un hombre vestido de negro se acercó y le preguntó por una dirección, aparentemente con la intención de detenerlo.

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El motociclista, sin sospechar que se trataba de una estrategia para asaltarlo, decidió detenerse y brindarle indicaciones. Sin embargo, mientras conversaba con este sujeto, otro hombre permanecía a pocos metros de distancia. Vestía también de negro, llevaba una gorra blanca y aparentaba estar hablando por teléfono mientras observaba atentamente los movimientos del conductor.

La situación cambió en cuestión de segundos. Cuando el motociclista estaba desprevenido, los dos hombres se acercaron a la motocicleta. El sujeto que inicialmente le había preguntado por la dirección le quitó las llaves del vehículo, aparentemente para impedir que pudiera escapar.



#INSEGURIDAD. Jven motociclista que se movilizaba grabando su recorrido con una cam/Insta360 fue víctima de un aterrador asalto a mano armada perpetrado por dos delincuentes en el b/Jerusalén, loc/Ciudad Bolívar, en Bogotá. Los hechos habría ocurrido la mañana de este jueves 1OCT pic.twitter.com/dfSrRZSojv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 1, 2026

Sacaron un arma para intimidar al motociclista

Acto seguido, el segundo delincuente, quien llevaba la gorra blanca, sacó un arma de fuego que tenía oculta en el pantalón y amenazó al motociclista para obligarlo a entregar sus pertenencias.

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En medio del robo apareció además un tercer hombre, quien llevaba un saco de color gris y, inicialmente, parecía ser un peatón que simplemente transitaba por el lugar. Sin embargo, según lo que quedó registrado en las imágenes, este sujeto también habría participado en el asalto y comenzó a despojar al motociclista de sus objetos personales.

Los tres hombres terminaron rodeando al joven y le quitaron sus pertenencias. La víctima quedó prácticamente sin posibilidad de reaccionar, mientras los delincuentes actuaban de manera coordinada y bajo la amenaza del arma de fuego.

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El hecho vuelve a poner la atención sobre los casos de hurto que afectan a ciudadanos en diferentes sectores de Bogotá, especialmente aquellos en los que los delincuentes utilizan armas de fuego para intimidar a sus víctimas y actúan en grupo para evitar que puedan escapar.