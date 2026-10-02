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Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo en Huila espera mover más de $10.000 millones

La sexta edición de la FICCA, que irá hasta el próximo domingo, contará con 210 expositores, delegaciones de 25 países y espera recibir a más de 30.000 visitantes

Café colombiano.
Café colombiano
Foto: Gobernación del Huila.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

El departamento del Huila abrió sus puertas para recibir a miles de visitantes que llegan a disfrutar de la sexta edición de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo (FICCA), que, bajo el lema “Donde el origen se conecta con el mundo”, reunirá a productores, empresarios y visitantes en el Recinto Ferial La Vorágine y el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva.

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Un encuentro que pone en vitrina lo mejor de la producción huilense y busca fortalecer la competitividad del campo, además de generar oportunidades comerciales para el sector.

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“Estamos hoy poniendo en marcha la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo, FICCA, que realizamos cada año en el departamento del Huila. Aquí aprovechamos la oportunidad para generar una vitrina a la que llegan compradores, expositores y operadores de turismo a conocer el potencial que tiene el Huila en café. Somos, indudablemente, el primer producto a nivel nacional, pero también se destaca por producir café de especialidad por excelencia”, destacó Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador del Huila.

FICCA 2026 reúne a productores, compradores, exportadores e inversionistas para fortalecer las cadenas del café y el cacao, mientras promueve el turismo, los paisajes y la gastronomía del Huila. Para esta edición se espera mover más de 10.000 millones de pesos, generando importantes recursos para la economía del departamento.

“Son cuatro días de feria donde vamos a estar con varios escenarios para los negocios. Vamos a tener rueda de negocios, vamos a tener subastas de café, vamos a tener acuerdos internacionales donde esperamos tener más de 10.000 millones de pesos en ventas, en acuerdos comerciales y en subastas”, señaló Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, secretario de Agricultura del Huila.

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La feria también busca impulsar productos que hoy son referentes del departamento y que tienen presencia en mercados nacionales e internacionales, como los cafés de especialidad, los cacaos finos de sabor y aroma y las rutas agroturísticas.

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“El departamento del Huila se da a conocer muy bien por todos sus perfiles, pero además de eso, en torno al café está la amabilidad del caficultor. El café del Huila tiene notas y perfiles únicos que, al momento de tomarlo, ya sea caliente o frío, permiten sentir la diferencia en la taza”, expresó Jorge Rojas, comprador de café de Estados Unidos y fundador de Cielito Paradise Coffee.

Este año, la FICCA espera recibir más de 30.000 visitantes y contará con delegaciones de 25 países, 210 expositores y más de 30 conferencistas nacionales e internacionales, que participarán en cerca de 40 actividades académicas.

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Experiencias y campeonatos

La programación incluye el Campeonato Regional de Tostión Corazón Cafetero de Colombia, el Campeonato Colombiano de Café y Espirituosos, el VII Campeonato Nacional Cold Brew y LAGS Battle Colombia, además del Concurso Regional de Catación y Barismo del SENA.

Se contará, además, con muestras gastronómicas, talleres culturales y espacios familiares como Chapoleritos y Chocoteritos.

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