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Blu Radio  / Sociedad  / Hombre murió al atragantarse con un chorizo durante un concierto en el Huila

Hombre murió al atragantarse con un chorizo durante un concierto en el Huila

Las personas notaron que dejó de respirar tras consumir un chorizo y fue trasladado de urgencia a un centro médico en Garzón, Huila, para ser atendido.

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Concierto - referencia //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

En tragedia terminó un concierto en Garzón, Huila, de los cantantes Jhonny River y Nelson Velásquez, pues, según reveló Noticias Caracol, uno de los asistentes murió luego de comerse un chorizo y atragantarse con este, pese a los intentos médicos para poder salvarle la vida.

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El hecho se dio el pasado 27 de septiembre en horas de la madrugada, el hombre identificado como José Elver Palencia se encontraba en la zona de comidas y, de un momento a otro, las personas notaron que no podía respirar luego de comerse un chorizo, por lo que el cuerpo de socorro del evento ayudó y lo retiraron del sitio para auxiliarlo.

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  • "Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de José Elver Palencia, un querido paisano, recordado por ser un hombre trabajador, amable y de gran carisma. Su alegría y la manera especial de compartir con quienes lo rodeaban permanecerán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo”, publicaron junto a mensajes de condolencias para sus familiares.

Inicialmente pensaron que era un desmayo convencional y fue atendido como tal. Fue llevado al Hospital de San Vicente de Paúl, pero los intentos médicos no fueron suficientes y terminó perdiendo la vida en horas de la madrugada.

“Oye tú que eres de Garzón, ¿me puedes ayudar a ubicar la familia del muchacho que murió cuando yo estaba cantando? (...) Hay gente que dice que se ahogó con la comida, hay gente que dice que le dio un infarto y quiero hablar con la familia”, manifestó Jhonny Rivera, quien pidió ayuda para ubicar a la familia por este difícil momento.

Aseguró que enterarse de la noticia lo ha tenido triste, en especial porque supo tiempo después y no pudo hacer nada para ayudarlo en el momento en que pasaron las cosas, por lo que quiere estar cerca de la familia y conocer el caso.

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