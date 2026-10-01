Hallan sin vida a cantante de música popular en el Meta: esto es lo que se sabe

Consternación en el departamento del Meta tras confirmarse la muerte de Jeisson Cruz, cantante de música popular que había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 26 de septiembre. El artista fue encontrado sin vida a orillas del río Guatiquía, en Villavicencio, luego de varios días de búsqueda por parte de sus familiares y las autoridades.

La alerta por su desaparición se activó después de que sus allegados perdieran contacto con él alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado. Ante la preocupación por su paradero, la Policía del Meta desplegó labores de búsqueda para tratar de establecer dónde se encontraba el cantante y reconstruir sus últimos movimientos.

Publicidad

El operativo terminó con el hallazgo de su cuerpo en inmediaciones del río Guatiquía. De acuerdo con los reportes preliminares, Jeisson Cruz presentaba una herida producida por arma de fuego en la cabeza, situación que llevó a las autoridades a investigar el caso bajo la hipótesis de un homicidio.

Sin embargo, todavía existen varios interrogantes alrededor de su muerte. Una de las principales tareas de los investigadores es establecer si el ataque ocurrió en el lugar donde fue encontrado el cuerpo o si este fue trasladado posteriormente hasta la ribera del río.



Foto: redes

Para avanzar en la investigación, las autoridades trabajan en la reconstrucción de las últimas horas de Cruz, revisan cámaras de seguridad ubicadas en el sector y buscan establecer la ruta que habría seguido antes de perder contacto con sus familiares. También se adelantan labores para identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con él durante ese periodo.

Publicidad

Hasta el momento no se han establecido públicamente los motivos del crimen ni se ha informado sobre personas capturadas por este hecho. La investigación continúa para determinar qué ocurrió con el cantante, quiénes estarían involucrados y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte.

Jeisson Cruz venía construyendo su trayectoria dentro de la música popular, especialmente en escenarios de la región. Durante los últimos años se presentó en bares, discotecas y ferias locales, espacios desde los que buscaba consolidar su carrera artística.