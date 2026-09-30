Doménico, el niño genio colombiano que entró al top-10 de superlíderes mundiales de cálculo mental

Doménico Reina Villegas, un niño bogotano de 8 años que vive en Cali, logró ubicarse entre los 10 superlíderes mundiales de cálculo mental tras destacarse en una competencia internacional que reunió a cerca de 8.100 participantes.

El menor, estudiante del Colegio Colombo Británico de Cali, fue convocado por la institución educativa para representar tanto a su colegio como a Colombia en este certamen internacional de matemáticas.

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En entrevista con Blu Radio, María Victoria Villegas, madre de Doménico, contó detalles del desempeño que llevó al niño colombiano hasta la final y destacó la velocidad con la que resolvió la prueba de cálculo mental.

El reto consistía en resolver 100 cálculos mentales en un máximo de 10 minutos. Doménico completó el ejercicio en apenas 3 minutos y 53 segundos, resultado que le permitió obtener el reconocimiento como uno de los superlíderes mundiales de cálculo mental de 2026.



“Doménico fue el único niño representante de Iberoamérica que clasificó” a la final, explicó su madre durante la entrevista con Blu Radio. La competencia contó con participantes de América Latina, Brasil, España y Portugal.

Doménico, un talento excepcional para las matemáticas

El resultado internacional no fue una sorpresa para la familia. Desde pequeño, Doménico mostró una marcada afinidad por las matemáticas y el razonamiento lógico, al punto de desarrollar conocimientos muy por encima del grado escolar que cursa.

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“Desde pequeño he sido muy apasionado por las matemáticas. Tengo un talento natural y siempre me han gustado”, contó el niño al referirse a su relación con esta área del conocimiento.

Según explicó María Victoria Villegas, su hijo tiene 8 años y presenta un nivel de razonamiento matemático y variacional que, de acuerdo con su apreciación, corresponde al de estudiantes de grado décimo o incluso superior.

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Esta diferencia entre su edad, el grado escolar y sus capacidades cognitivas, explicó su madre, representa uno de los principales desafíos para su proceso educativo y para encontrar una oferta académica que responda a sus necesidades.

También representa a Colombia en el golf

El talento de Doménico no se limita al cálculo mental y las matemáticas. El niño también practica golf y ya ha representado a Colombia en competencias internacionales de esta disciplina.

Según contó, el año pasado participó en un mundial de golf y terminó entre los cinco mejores jugadores de Latinoamérica. Además, su madre cumple un papel especial en esta faceta deportiva, pues es su caddie.

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Para el Mundial de Matemáticas de este año, Doménico decidió aceptar nuevamente la invitación de su colegio y contó con la preparación de su padre para afrontar la competencia.

El mensaje de Doménico para otros niños

Después de alcanzar el top-10 mundial de superlíderes de cálculo mental, el pequeño colombiano también quiso enviar un mensaje a otros niños que no necesariamente sienten una afinidad inicial por las matemáticas.

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“Si no son tan apasionados por las matemáticas o no sienten que tienen tanto talento para ellas, se den la oportunidad de intentarlo y probarlas”, manifestó Doménico.

Para el estudiante del Colombo Británico de Cali, los números también pueden convertirse en una herramienta para aprender y desarrollar nuevas habilidades. “Para mí, las matemáticas son divertidas”, afirmó.

Aunque todavía no tiene definido qué quiere estudiar cuando sea adulto, Doménico sí tiene claros algunos de sus principales intereses: la ciencia, la física, la tecnología y las matemáticas.

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Su madre cuestiona las oportunidades para el talento excepcional

El triunfo de Doménico también llevó a su familia a plantear una discusión sobre las condiciones que ofrece el sistema educativo colombiano para los niños con capacidades excepcionales.

María Victoria Villegas considera que la experiencia de su hijo evidencia que existen barreras para identificar y desarrollar este tipo de talentos. “Colombia le está fallando al talento excepcional y nosotros lo hemos visto de primera mano”, afirmó en Blu Radio.

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La madre de Doménico también aseguró que el potencial de los niños no está determinado por su lugar de nacimiento o por las condiciones económicas de sus familias, pero sí depende de las oportunidades que encuentren para desarrollar sus capacidades.

“El potencial humano está en todas partes. Lo que no está garantizado es que existan las condiciones para identificarlo, comprenderlo, desarrollarlo y convertirlo en una capacidad real para la vida y para la sociedad”, sostuvo.

El llamado a reconocer a los niños con capacidades excepcionales

Villegas también planteó la necesidad de analizar de manera conjunta los resultados sobresalientes de estudiantes colombianos en diferentes áreas y no tratarlos únicamente como casos individuales.

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En ese sentido, mencionó otros desempeños destacados en pruebas académicas y consideró que estos resultados podrían servir como insumo para que el Estado tome decisiones relacionadas con educación, ciencia, tecnología e innovación.

“Hoy Colombia tiene una oportunidad inmensa para hacer las cosas de manera diferente”, manifestó la madre del niño bogotano que actualmente vive y estudia en Cali.