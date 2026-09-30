Prueba de voz con IA podría determinar si tiene diabetes: investigación revela inesperado hallazgo

La tecnología sigue avanzando y ahora una grabación de voz de 20 segundos podría convertirse en una herramienta para identificar a personas que deberían realizarse exámenes de sangre para detectar diabetes tipo 2. Esa es la propuesta de una nueva investigación sobre el uso de la IA para el análisis del habla.

Los investigadores entrenaron un modelo de IA con 63.283 muestras de voz de 21.129 personas del Reino Unido y Estados Unidos. Luego, evaluaron su funcionamiento con grabaciones remotas de 20 segundos en las que los participantes leían fábulas de Esopo.

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Los resultados fueron presentados en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en Milán. El modelo asignó una puntuación de riesgo más alta a las personas con diabetes tipo 2 en el 80 % de los casos.

La tecnología no busca reemplazar las pruebas médicas. Su funcionamiento sería servir como herramienta para identificar a quienes deberían continuar con un análisis de sangre.



Diabetes / imagen de referencia. Foto: Unsplash

¿Cómo funcionaría la prueba de voz con IA?

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El sistema analiza las características de la voz y utiliza esa información para establecer un nivel de riesgo de diabetes tipo 2. El modelo puede clasificar a las personas en niveles bajo, medio o alto, según sus resultados.

Los investigadores hicieron una segunda evaluación con un grupo de 801 participantes, quienes además se realizaron pruebas de sangre de HbA1c en sus hogares.

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En este grupo, el modelo dio una puntuación de riesgo más elevada a las personas identificadas mediante la prueba de sangre con diabetes tipo 2 en el 75 % de los casos. Adicionalmente, consiguió detectar al 82 % de los participantes que tenían la enfermedad.

Sin embargo, el sistema registró una tasa de falsos positivos del 47 %. Es decir, una parte importante de quienes fueran identificados como personas en riesgo no tendría necesariamente diabetes confirmada mediante una prueba de sangre.

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¿Cuáles son los problemas de identificar diabetes con IA?

El estudio encontró un rendimiento inferior en las grabaciones de participantes negros. Los investigadores relacionaron este resultado con la menor cantidad de participantes negros que declararon tener diabetes tipo 2 y con la presencia de otras condiciones, como enfermedades cardíacas, hipertensión y obesidad, que pueden generar cambios similares en la voz.

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El uso de la voz para identificar diabetes tampoco es una idea nueva. Una investigación de 2023 de Klick Labs analizó más de 18.000 grabaciones de 267 personas y encontró 14 características acústicas diferentes entre personas con y sin diabetes tipo 2.

Los nuevos resultados amplían ese trabajo al incluir una cantidad mayor de participantes y comparar el modelo con pruebas de HbA1c, en lugar de basarse únicamente en lo declarado por las personas.

La propuesta es que una muestra de voz pueda obtenerse mediante un teléfono o una aplicación y servir para identificar a quienes requieren una evaluación posterior. Aun así, los investigadores advierten que se necesita una evaluación clínica más amplia antes de establecer esta tecnología como herramienta de detección.

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La investigadora Giedrė Čepukaitytė, de Thymia, señaló que el sistema podría facilitar el acceso al cribado para personas que no suelen acudir a controles médicos. Por ahora, la prueba de voz no confirma por sí sola un diagnóstico de diabetes tipo 2 y los casos identificados requerirían pruebas clínicas para confirmar la enfermedad.