¿Se le recalienta el iPhone? Apple lanza iOS 27.0.1 y corrige varios problemas

Apple lanzó iOS 27.0.1, la primera actualización intermedia de su nuevo sistema operativo para iPhone, apenas dos semanas después de la llegada de iOS 27. La compañía se concentró en corregir problemas detectados por algunos usuarios, entre ellos fallas con Face ID en los iPhone 18 Pro.

La actualización no incorpora grandes novedades frente a iOS 27. Según la información disponible, Apple centró esta versión en solucionar errores que podían afectar la experiencia de uso del dispositivo.

¿Qué problemas corrige iOS 27.0.1?

Uno de los cambios identificados está relacionado con Face ID en los iPhone 18 Pro. Algunas unidades presentaban problemas para reconocer el rostro del usuario y, en determinados momentos, volvían a solicitar el código de seguridad.



Apple no ha detallado por ahora todos los cambios incluidos en esta actualización. También existe la posibilidad de que incorpore algún parche de seguridad, aunque la información disponible no especifica cuáles serían.

Este tipo de actualizaciones intermedias suele utilizarse para solucionar problemas detectados después del lanzamiento de una versión principal del sistema operativo.

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¿iOS 27.0.1 soluciona el recalentamiento del iPhone?

La información disponible sobre iOS 27.0.1 no señala de manera específica que la actualización corrija problemas de recalentamiento. Por ahora, las correcciones anunciadas están relacionadas principalmente con fallas de funcionamiento, como las detectadas en Face ID.

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Por eso, si el iPhone presenta un aumento de temperatura, esta actualización no puede presentarse, con la información disponible, como una solución específica para ese problema.

¿Qué iPhone pueden actualizar a iOS 27.0.1?

La compatibilidad es la misma de iOS 27. Esto significa que los usuarios con iPhone 11 o modelos posteriores pueden instalar la nueva versión.

Para actualizar el dispositivo solo hay que ingresar a Ajustes > General > Actualización de software. Se recomienda contar con una conexión Wi-Fi estable y tener al menos un 20 % de batería al comenzar la instalación.

Por ahora, no se esperan grandes novedades en esta versión. Los próximos cambios de mayor alcance llegarían con futuras actualizaciones como iOS 27.1 o iOS 27.2.