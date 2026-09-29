Desarrollador logró ejecutar una IA en un Nokia de 2007 y se puso a chatear

Los teléfonos móviles han cambiado radicalmente desde la llegada de los smartphones, pero un desarrollador decidió llevar una tecnología actual a uno de los dispositivos más conocidos de otra época: el Nokia 6300, lanzado en 2007.

El proyecto comenzó con varios días de trabajo sobre el firmware del teléfono. El objetivo era encontrar una manera de superar las limitaciones del sistema y conseguir que el dispositivo pudiera comunicarse con un servicio de inteligencia artificial.

En un video publicado durante el proceso se observa al desarrollador utilizando el teléfono de botones y accediendo a diferentes aplicaciones. La interacción se realiza mediante el tradicional teclado T9, muy diferente de las interfaces táctiles de los celulares actuales.

¿Cómo logró llevar inteligencia artificial al Nokia 6300?

La clave está en una aplicación de apenas 100 KB, diseñada para permitir conversaciones con Claude desde el antiguo dispositivo. El teléfono cuenta con solo 8 MB de memoria y utiliza una versión antigua de TLS que le impide conectarse directamente a buena parte de la internet actual.

En lugar de intentar ejecutar el modelo de inteligencia artificial dentro del Nokia, el proyecto utiliza el teléfono como cliente. El procesamiento ocurre en un servidor externo, mientras el dispositivo funciona como la interfaz para enviar y recibir información.

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El desarrollador explicó que también trabaja en acceder directamente al sistema del equipo, después de haber dedicado entre dos y tres días a realizar ingeniería inversa sobre su firmware.

¿Qué funciones de IA puede utilizar el teléfono?

El proyecto fue más allá del intercambio de mensajes escritos. Entre las funciones añadidas aparecen mensajes de voz y la posibilidad de enviar una fotografía almacenada en la galería para hacer preguntas sobre ella.

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El Nokia, sin embargo, no realiza por sí mismo la conversión de voz a texto. Debido a sus limitaciones, esa tarea se envía a una API de OpenAI, que procesa el audio antes de incorporarlo a la conversación.

El desarrollador también aclaró que Claude es intercambiable dentro de este esquema. Según explicó, el sistema podría utilizar modelos de OpenAI, xAI u otras alternativas de código abierto.

Para el reconocimiento de voz también planteó utilizar herramientas como Whisper, mientras que actualmente emplea una API externa debido a que todo el sistema funciona en un servidor de apenas 512 MB de memoria.

El código del proyecto ya fue publicado en GitHub, permitiendo consultar el trabajo realizado para adaptar estas funciones de inteligencia artificial a un teléfono que originalmente fue diseñado mucho antes de la actual generación de asistentes de IA.