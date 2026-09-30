Reeditan “Lexicón del Valle de Upar”, obra fundamental de Consuelo Araujo, a 25 años de su muerte

A 25 años del secuestro y asesinato de Consuelo Araújo Noguera, ‘La Cacica’, el Instituto Caro y Cuervo rindió homenaje a quien fue periodista, escritora, gestora cultural, exministra de Cultura y una de las principales figuras en investigación y difusión de la cultura vallenata.

El encuentro a ritmo de vallenato, realizado en el centro de Bogotá, tuvo como eje la presentación de una edición conmemorativa de “Lexicón del Valle de Upar”, una de las obras de Araújo Noguera en la que recopiló voces, modismos, dichos, refranes, coplas y otras expresiones propias del habla popular vallenata.

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El conversatorio se realizó cuando se cumplen 25 años de la muerte de ‘La Cacica’, quien fue secuestrada y posteriormente asesinada por las extintas Farc el 30 de septiembre de 2001, cuando tenía 61 años. Araújo Noguera regresaba de Patillal mientras el Ejército adelantaba un operativo para intentar rescatarla.

Su muerte la convirtió en una de las víctimas del conflicto armado colombiano, pero su historia también está ligada al trabajo que desarrolló durante décadas para preservar y difundir las expresiones culturales de Valledupar y de la región Caribe.



Nacida en Valledupar, Consuelo Araújo Noguera fue autodidacta y encontró en la lectura y la escritura algunas de las principales herramientas para acercarse a la cultura de su región.

Durante más de dos décadas escribió en El Espectador la columna La Carta Vallenata, desde la que abordó la música, los personajes, las costumbres y los acontecimientos de su tierra. También dirigió el programa radial La Cacica comenta, en Radio Guatapurí.

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Su trabajo trascendió el periodismo. En 1968 participó, junto con Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen, en la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los principales escenarios para la difusión de esta tradición musical.

A través de sus investigaciones y escritos, Araújo Noguera también se dedicó a recoger expresiones del lenguaje popular vallenato. Ese trabajo quedó plasmado en “Lexicón del Valle de Upar”, obra que ahora fue reeditada por el Instituto Caro y Cuervo como parte de los homenajes por los 25 años de su muerte y que también está disponible digitalmente.

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Su trayectoria también estuvo vinculada al servicio público. Fue cónsul de Colombia en Sevilla y ocupó el cargo de ministra de Cultura entre 2000 y 2001.

BLU Radio // Consuelo Araujo Noguera // Foto: Caracol

Su legado como ministra de Cultura

Durante el homenaje, la ministra de Cultura, Paola Holguín, destacó para Blu Radio varias de las enseñanzas que, según señaló, dejó Araújo Noguera desde su trabajo por la cultura y las regiones.

Holguín resaltó, en primer lugar, el reconocimiento de la diversidad cultural de los territorios y señaló que ‘La Cacica’ contribuyó a mostrar a Valledupar y a la región vallenata más allá de la música. “Ella le mostró al mundo a Valledupar y el Valledupar y toda la región vallenata, no solo a través del género musical, sino a través del lenguaje y de todas las manifestaciones de esta región”, afirmó.

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La ministra también destacó el papel que tuvo Araújo Noguera en la defensa de sus principios y recordó sus columnas y su trabajo en Radio Guatapurí. Además, señaló que uno de sus principales legados fue entender la cultura como un elemento de identidad y unidad nacional.

Durante el encuentro en el Instituto Caro y Cuervo también se desarrolló un diálogo sobre la vida y obra de ‘La Cacica’, con la participación de Alfonso Gómez Méndez y Sergio Araújo Castro, bajo la moderación de la ministra Holguín.

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El exministro y exfiscal Mauricio Gómez Méndez, por su parte, invitó a conocer y profundizar en la vida y obra de Araújo Noguera y destacó su trabajo en defensa de la cultura vallenata.

Los actos de reconocimiento también llegaron a Valledupar. Allí, el Ministerio de Cultura entregó la Resolución de Honores No. 604 de 2026, mediante la cual exaltó el aporte de Consuelo Araújo Noguera a la promoción, preservación y proyección del vallenato y de las expresiones culturales del Caribe colombiano.

