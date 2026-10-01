Más de 40 empleos y tres nuevas sedes: así crecerá la oferta veterinaria en Antioquia

La oferta de servicios veterinarios en Antioquia tendrá una nueva expansión durante los últimos meses de 2026, con la apertura de tres nuevas sedes que permitirán ampliar la atención especializada para perros y gatos. El proyecto contempla una inversión cercana a los $6.000 millones y la generación de entre 42 y 54 empleos directos en la región.

Se trata de Movet, red veterinaria especializada en animales de compañía, que avanza con un plan de crecimiento en Antioquia y otros puntos del país. Para las tres nuevas sedes en el departamento, la compañía estima contratar entre 14 y 18 personas por establecimiento, lo que representa hasta 54 nuevos puestos de trabajo.

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La primera apertura corresponde al formato Movet Express ubicado en San Juan de la 65, que tiene prevista su entrada en funcionamiento para el 24 de septiembre. Posteriormente, el 26 de septiembre, comenzará a operar una nueva clínica veterinaria con atención las 24 horas en el sector de Laureles.

A estas dos sedes se sumará una tercera clínica 24/7 en Envigado, cuya apertura está proyectada para finales de noviembre. Con este crecimiento, la empresa busca ampliar la cobertura de servicios especializados en una región que considera estratégica por su tamaño y capacidad de mercado.



Una de las principales aperturas de esta etapa será la clínica de Laureles, que contará con atención veterinaria durante las 24 horas y espacios diferenciados para atender las necesidades de perros y gatos.

La infraestructura incluirá una sala de velación, además de una sala de espera exclusiva para gatos y un consultorio destinado únicamente a pacientes felinos. Este espacio contará con elementos de enriquecimiento ambiental para generar condiciones más adecuadas durante la atención.

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La sede también tendrá módulos para atención ambulatoria, con los que se ampliarán las alternativas disponibles para pacientes que requieran diferentes tipos de servicios veterinarios.

“Antioquia es un mercado estratégico para Movet por su dimensión y por la capacidad que tiene la región. Esta expansión responde a nuestra intención de seguir acercando servicios veterinarios especializados a más familias y de fortalecer nuestra capacidad de atención en el país”, explicó Laura Uribe Henao, gerente comercial de expansión nacional de Movet.

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Las nuevas aperturas hacen parte de una estrategia nacional que llevará a la compañía a aumentar su presencia en Colombia. Actualmente, Movet cuenta con 17 sedes: 14 en Bogotá, una en Antioquia, una en Manizales y una en Pereira.

De estas, 12 son clínicas veterinarias con atención 24/7, mientras que cinco funcionan bajo el formato Movet Express, que ofrece servicios de consulta, certificados de viaje, farmacia y grooming.

A las tres nuevas sedes de Antioquia se sumarán una apertura en Bogotá y otra en Cali. Con estos proyectos, la compañía espera cerrar 2026 con 22 sedes distribuidas en cinco ciudades del país.

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El crecimiento está previsto para continuar durante los próximos años. Para 2027, Movet contempla cinco nuevas aperturas en Antioquia, dos en Bogotá y una en Chía, en la Sabana de Bogotá.

La proyección entre 2027 y 2030 es mantener un ritmo de ocho nuevas sedes por año, como parte del plan de expansión de la red y de ampliación de la cobertura de servicios veterinarios en Colombia.