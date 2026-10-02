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Blu Radio  / Nación  / Cinco heridos y siete motos incineradas dejan disturbios en Palermo, Huila

Cinco heridos y siete motos incineradas dejan disturbios en Palermo, Huila

Una riña habría provocado los enfrentamientos y disparos que terminaron con cinco personas heridas. Las autoridades investigan lo ocurrido.

Disturbios en Palermo. Huila.
Disturbios en Palermo. Huila.
Foto: Bomberos de Palermo, Huila.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

En medio de una aparente riña se generó una situación de violencia que causó tensión y zozobra entre los habitantes de Palermo, al norte del Huila. Los hechos se registraron en el barrio Costa Rica, sobre la vía que conduce hacia el municipio de Teruel.

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De acuerdo con la información oficial, el hecho registrado la noche del jueves desencadenó en disparos que dejaron cinco personas heridas. Posteriormente, siete de las motocicletas en las que se movilizaban las personas involucradas fueron incineradas.

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“En horas de la noche del 1 de octubre se registró un hecho de alteración de la seguridad, la tranquilidad y la convivencia en Palermo, sobre la vía que conduce hacia el municipio de Teruel. De acuerdo con la información preliminar que se tiene, se habría registrado una riña en la que estarían involucradas varias personas. Como consecuencia de estos hechos, cinco personas resultaron lesionadas por arma de fuego y, adicionalmente, se registró la incineración de siete motocicletas”, señaló el coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Las personas heridas fueron trasladadas a la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís de Palermo, donde reciben atención médica, mientras las autoridades adelantan la respectiva investigación para esclarecer lo sucedido.

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“De manera inmediata, nuestros uniformados atendieron la situación y estamos adelantando las acciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos, así como identificar y capturar a los responsables”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

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Ante esta situación, en horas de la mañana se realizará un Consejo de Seguridad, con el fin de analizar lo sucedido y determinar las medidas que deberán adoptarse frente a estos hechos.

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