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Blu Radio  / Nación  / Directora ICBF denuncia ante Fiscalía amenazas tras polémica por video de intervención en el Senado

Directora ICBF denuncia ante Fiscalía amenazas tras polémica por video de intervención en el Senado

Carolina Restrepo Cañavera pidió investigar si la difusión de un video, que según su denuncia habría alterado el contexto de sus declaraciones en el Senado, estuvo relacionada con la posterior circulación de mensajes intimidantes y publicaciones sobre su ubicación.

Carolina Restrepo Cañavera
Carolina Restrepo Cañavera
Foto: @carorestrepocan
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una serie de amenazas, hostigamientos y mensajes difundidos en redes sociales, luego de la controversia generada por su intervención ante la Comisión Séptima del Senado.

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De acuerdo con la denuncia, los hechos estarían relacionados con la difusión de un video publicado por el senador Duvalier Sánchez Arango, que, según Restrepo, habría sido editado de manera que modificó el contexto y el sentido de sus palabras durante la sesión.

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La directora solicitó al ente investigador establecer si existe alguna relación entre la publicación de ese material y la posterior circulación de mensajes hostiles e intimidaciones en redes sociales.

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Foto: ICBF

Como parte de las pruebas entregadas a la Fiscalía están el registro completo de la sesión en el Senado, el video difundido posteriormente, las respectivas transcripciones y una reconstrucción cronológica con los cortes y diferencias entre ambos contenidos.

La denuncia también documenta publicaciones en las que, según la funcionaria, terceros habrían divulgado información sobre el lugar en el que se encontraba y manifestado su intención de acercarse a ella.

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Restrepo aseguró ante la Fiscalía que esta situación le generó temor por su seguridad, debido a que la información sobre su ubicación fue difundida en medio de una reacción hostil en redes sociales.

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Por estos hechos, pidió que se identifique a los responsables de las cuentas desde las cuales fueron publicados los mensajes y que se determine si existe alguna responsabilidad penal.

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