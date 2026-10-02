Presidente reporta 61 capturas y más de 2,8 toneladas de cocaína incautadas en las últimas 24 horas

El presidente Abelardo De La Espriella reveló un nuevo balance de seguridad correspondiente a las últimas 24 horas, en el que reportó 61 personas capturadas y tres sometidas a la justicia, además de la incautación de 2.860 kilos de cocaína.

Según el mandatario, dentro de la droga incautada se encuentran 862 kilos decomisados en Valencia, España, en un contenedor procedente de Buenaventura.

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El balance también registra la afectación de tres laboratorios destinados al procesamiento de drogas y la captura de 11 presuntos integrantes del Clan del Golfo en operaciones realizadas en Antioquia y Chocó.

Clan del Golfo Foto: AFP

A estas acciones se suman 18 capturas de integrantes de las bandas ‘El Mesa’ y ‘La Miel’ en Antioquia, así como la afectación de cuatro unidades de producción minera ilegal, dos dragas y seis motores.



El presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para perseguir a las organizaciones criminales y afectar sus fuentes de financiación. “Mi orden es clara: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger a los colombianos. ¡La ofensiva continúa!”, sostuvo.

Desde el 7 de agosto, según las cifras entregadas por el Gobierno, el acumulado asciende a 29.206 capturas, 113.607 kilos de estupefacientes incautados y 3.096 armas de fuego retiradas de circulación.