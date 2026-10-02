En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Gasolina
María Fernanda Cabal
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidente reporta 61 capturas y más de 2,8 toneladas de cocaína incautadas en las últimas 24 horas

Presidente reporta 61 capturas y más de 2,8 toneladas de cocaína incautadas en las últimas 24 horas

El presidente informó además de 11 capturas de integrantes del Clan del Golfo en Antioquia y Chocó y 18 de miembros de las bandas ‘El Mesa’ y ‘La Miel’ en Antioquia.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Felipe García
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella reveló un nuevo balance de seguridad correspondiente a las últimas 24 horas, en el que reportó 61 personas capturadas y tres sometidas a la justicia, además de la incautación de 2.860 kilos de cocaína.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según el mandatario, dentro de la droga incautada se encuentran 862 kilos decomisados en Valencia, España, en un contenedor procedente de Buenaventura.

Últimas noticias

Carolina Restrepo Cañavera
Nación

Directora ICBF denuncia ante Fiscalía amenazas tras polémica por video de intervención en el Senado

Anuncian paquete de alivios tras terremoto del 10 de agosto en Cali
Nación

A siete billones llegarían las reclamaciones por terremoto a aseguradoras, revela Fasecolda

Publicidad

El balance también registra la afectación de tres laboratorios destinados al procesamiento de drogas y la captura de 11 presuntos integrantes del Clan del Golfo en operaciones realizadas en Antioquia y Chocó.

Clan del Golfo
Clan del Golfo
Foto: AFP

A estas acciones se suman 18 capturas de integrantes de las bandas ‘El Mesa’ y ‘La Miel’ en Antioquia, así como la afectación de cuatro unidades de producción minera ilegal, dos dragas y seis motores.

El presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para perseguir a las organizaciones criminales y afectar sus fuentes de financiación. “Mi orden es clara: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger a los colombianos. ¡La ofensiva continúa!”, sostuvo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Desde el 7 de agosto, según las cifras entregadas por el Gobierno, el acumulado asciende a 29.206 capturas, 113.607 kilos de estupefacientes incautados y 3.096 armas de fuego retiradas de circulación.

Relacionados

Presidente de la República

Abelardo De La Espriella

Cocaína

Publicidad

Publicidad

Publicidad