Masacre en Cartagena: asesinaron a cuatro hombres en corregimiento de La Boquilla

Cuatro hombres fueron asesinados en la vereda Puerto Rey, jurisdicción del corregimiento de La Boquilla, en la zona norte de Cartagena. El hecho violento es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, tres de las víctimas fueron encontradas al interior de un vehículo, con impactos provocados por arma de fuego. Los cuerpos permanecían dentro del automotor cuando fueron ubicados.

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La cuarta víctima fue hallada tendida al costado del mismo vehículo. Las circunstancias en las que se produjo el ataque aún son objeto de investigación por parte de las autoridades.

El múltiple homicidio registrado en Puerto Rey generó la presencia de las autoridades en esta zona de Cartagena. Personal encargado realizó la inspección del lugar y el levantamiento de los cuerpos.



Por ahora, no se han establecido públicamente las identidades de las cuatro personas asesinadas ni los posibles responsables del ataque. Las autoridades avanzan en la recopilación de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

El caso se suma a los hechos de violencia que son investigados en Cartagena y su zona rural. Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el homicidio múltiple.

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