A siete billones llegarían las reclamaciones por terremoto a aseguradoras, revela Fasecolda

Las reclamaciones a las aseguradoras por el terremoto del pasado 10 de agosto podrían alcanzar los 7 billones de pesos, una cifra superior a la estimada inicialmente por el sector y el Gobierno. Así lo indicó Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en entrevista con Mañanas Blu. Según explicó, el valor de las reclamaciones recibidas hasta ahora ya se estima en 5,7 billones de pesos, y el plazo para presentar nuevas solicitudes sigue abierto.

De acuerdo con Morales, el sector ha recibido "poco más de 90.000 reclamaciones o 90.000 siniestros ya reportados". El dirigente gremial pidió leer esa cifra con cautela, porque incluye otros ramos, como automóviles y seguros de vida. Aun así, señaló que, por los pagos realizados, entre el 85 % y el 90 % de las reclamaciones corresponden a daños en inmuebles y otros activos físicos causados por el sismo.

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Fasecolda reconoce que la estimación inicial se quedó corta

El presidente de Fasecolda recordó que el primer cálculo, que calificó como "muy preliminar" y elaborado con información "absolutamente precaria" en los días posteriores al terremoto, ubicaba la siniestralidad total entre 4 y 6 billones de pesos. Esa proyección ya fue prácticamente alcanzada con las reclamaciones recibidas.

"Sí puede ser que nos hayamos tanto gobierno como aseguradoras descachado porque habíamos estimado siniestros por 6 billones y a esta altura ya tenemos una estimación de 5.7 con solo las reclamaciones que hemos recibido", afirmó.



Morales evitó dar una cifra definitiva, aunque hizo una inferencia sobre el comportamiento esperado de las solicitudes: "Con seguridad por lo menos va a ser superior a 6 billones. Una cifra de 7 billones empieza a ser, parece más realista". También advirtió sobre la incertidumbre de cualquier proyección en esta etapa: "No me quiero casar con una cifra". Durante la entrevista se recordó que el cálculo ha crecido en cada reporte: comenzó en 500.000 millones de pesos y luego pasó a uno, tres, cinco y seis billones, hasta acercarse a siete.

Pagos de las aseguradoras se aceleran

Sobre los desembolsos, Morales indicó que las aseguradoras han pagado un poco más de 400.000 millones de pesos. Precisó que esta cifra es un 46 % superior a la registrada en el corte estadístico de la semana anterior.

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"A medida que van pasando los días vamos acelerando los pagos", señaló. Explicó que el Código de Comercio otorga a las aseguradoras un mes para pagar una vez formalizada la reclamación, por lo que prevé "un incremento sustancial en ese volumen de pagos" en las próximas semanas.

El dirigente recordó además que los asegurados tienen, según la misma norma, dos años para presentar una reclamación. Anticipó que el crecimiento de nuevas solicitudes probablemente se moderará, porque "ya el grueso de las personas han presentado su reclamación".

¿Cómo movilizarse en moto por zonas afectadas por un terremoto? Foto: AFP

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Solidez del sector asegurador y el papel de los reaseguros

Ante la pregunta sobre la capacidad financiera de las compañías para cubrir los daños del sismo y los demás siniestros del país, Morales fue categórico: "El sector asegurador entero está muy sólido y firme, listo a responder por este siniestro y por todos los demás que ocurran en la vida cotidiana del país".

Atribuyó esa fortaleza a décadas de adopción de estándares internacionales, impulsadas por decisión propia del sector y por regulaciones cada vez más rigurosas del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Financiera en materia de reservas técnicas, patrimonio, capital y gobierno corporativo.

Destacó también el papel de los reasegurados, que las normas y las buenas prácticas de la industria exigen para los riesgos catastróficos. Según explicó, las compañías trasladan parte de ese riesgo a grandes reaseguradoras globales. "Esa es la magia del seguro", dijo, y agregó que, en la práctica, el riesgo de una póliza de terremoto en Colombia también lo comparten asegurados de otros países, como Singapur, Sudáfrica o Argentina, a través de esas bolsas internacionales. "Estamos respondiendo, no hay ninguna preocupación sobre la solidez de la industria aseguradora para responder", concluyó.

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Falta de ajustadores, el cuello de botella en las reclamaciones

En la entrevista se mencionó que Sura reporta pagos de más de 80.000 millones de pesos por pólizas relacionadas con el terremoto, pero también la falta de expertos para evaluar unas 12.000 reclamaciones pendientes. Morales explicó que la evaluación de daños corresponde al proceso de ajuste, a cargo de profesionales conocidos en el sector como ajustadores. "En esta semejante catástrofe no todo puede ser color de rosa. Ahí hemos tenido un cuello de botella", reconoció.

Para atender la demanda, varias aseguradoras han traído ajustadores del exterior con apoyo de firmas multinacionales especializadas. El gremio también ha promovido medidas de eficiencia. Por ejemplo, en edificios con apartamentos asegurados por distintas compañías, se ha acordado que un solo ajustador revise todas las unidades. Morales mencionó otras dificultades. En Cali, la restricción de pico y placa afectó la movilidad de los ajustadores, hasta que la Alcaldía la levantó para ellos. Además, la dispersión geográfica del sismo obliga a distribuir al personal entre varias ciudades: "Cuando los ajustadores están en Cali, pues no pueden estar en Pereira".

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Como lección, propuso tomar como referencia el modelo peruano, que desde hace algunos años entrena a estudiantes de ingeniería como "una especie de ejército en reserva" para activarse ante catástrofes como terremotos, huracanes o tsunamis.

Reparaciones antes del peritaje: consultar la póliza

Sobre los asegurados que necesitan reparar daños urgentes, como un muro caído, antes de la visita del ajustador, Morales recomendó revisar las condiciones de cada contrato. Advirtió que reconstruir sin una evaluación previa puede dificultar la cuantificación de la pérdida. "Cada póliza tiene sus propias reglas y la invitación es a consultar antes de proceder", indicó.

Aumenta el interés por los seguros contra terremoto

Sobre la demanda de pólizas después del sismo, Morales dijo que aún no tiene cifras procesadas. El corte trimestral más reciente se hizo el 30 de septiembre. Sin embargo, aseguró que el sector ha detectado más preguntas y consultas sobre las coberturas disponibles.

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Según el presidente de Fasecolda, estas catástrofes "generan más conciencia en las personas de la importancia de asegurar su patrimonio y sus bienes". Añadió que el deber del sector es ofrecer a personas, empresas y al Estado pólizas "cada vez más asequibles, cada vez más costeables".

El gremio prevé publicar en los próximos días los datos sobre la compra de pólizas contra terremoto. Esa información permitirá saber si el mayor interés registrado tras el sismo se tradujo en un aumento de la población asegurada.