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Colombia y Ecuador suscriben declaración parlamentaria contra el crimen y el narcotráfico

El encuentro tendrá como eje la seguridad pública en las Américas y el Caribe y las respuestas parlamentarias frente al crimen organizado y la violencia.

Banderas de Colombia y Ecuador
Banderas de Colombia y Ecuador
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, la oficialista Mishel Mancheno, y el presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez, firmaron este jueves en Madrid una declaración parlamentaria conjunta contra el crimen organizado y el narcotráfico, en el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que tiene lugar el 1 y 2 de octubre.

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"Alineamos leyes frente al crimen organizado y narcotráfico en 3 ejes: control en fronteras, capacidad operativa y golpe al lavado de activos", señaló Mancheno en sus canales oficiales.

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El Legislativo ecuatoriano señaló en un comunicado que la declaración reafirma la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida).

Asimismo, afirmó que el documento "resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de asistencia y cooperación técnica internacional para mejorar los marcos jurídicos en materia penal".

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Según la Asamblea, el acuerdo permitirá fortalecer los mecanismos de diálogo, cooperación y coordinación legislativa entre ambos países, con el propósito de avanzar en el desarrollo de herramientas jurídicas y acciones conjuntas frente a la delincuencia organizada transnacional.

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Además, aseguró que constituye "el punto de partida de un proceso de cooperación interparlamentaria que se prevé ampliar con otros países de la región".

Durante su estancia en Madrid, Mancheno también se reunió con el presidente de ParlAmericas, Iván Flores, con quien abordó la participación ecuatoriana en el II Encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad que se realizará entre el 21 y 23 de octubre en Valparaíso, Chile.

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El encuentro tendrá como eje la seguridad pública en las Américas y el Caribe y las respuestas parlamentarias frente al crimen organizado y la violencia.

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