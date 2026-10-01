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Blu Radio  / Nación  / D1 y Fundación Santo Domingo donan $20.000 millones y suministros para afectados por terremoto

D1 y Fundación Santo Domingo donan $20.000 millones y suministros para afectados por terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella agradeció el apoyo de los empresarios en el proceso de reconstrucción en todas las zonas afectadas por el terremoto.

Vista aérea de escombros y viviendas colapsadas en un barrio de Pereira tras el sismo.
Una toma aérea muestra el colapso de múltiples edificaciones e infraestructura en un sector urbano de Pereira catorce días después del sismo de magnitud 7,4. La emergencia registrada en el occidente de Colombia dejó pérdidas económicas preliminares estimadas en 9.570 millones de dólares, según los reportes oficiales de la presidencia.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El Gobierno nacional avanza en la recuperación de las zonas afectadas que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, de la mano de diversas entidades y empresarios que se han sumado con millonarias donaciones para lograr ayudar a todos los damnificados.

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Ahora, a esta ola de ayudas se sumaron D1 y la Fundación Santo Domingo con 20.000 millones de pesos, además de suministros para cerca de 25.000 familias afectadas, según dio a conocer el presidente Abelardo De La Espriella en su cuenta de X, agradeciendo este anuncio.

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"D1 y la Fundación Santo Domingo se suman a la reconstrucción con $20.000 millones adicionales en ayudas alimentarias y productos de primera necesidad para 25.000 familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto, durante los próximos seis meses. Este aporte será operado por ABACO, en alianza con el Fondo Milagro", expresó el presidente.

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AFP

Cabe recordar que en este proceso de recuperación, el Gobierno nacional acaba de radicó un proyecto de ley con el que busca modificar el Presupuesto General de este año y liberar 3,9 billones de pesos para atender situaciones urgentes: la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El presidente Abelardo De La Espriella ha manifestado que la prioridad del Gobierno es avanzar en la recuperación de las zonas afectadas, en especial para esas familias que quedaron sin nada y necesitan de un apoyo inmediato, tanto para continuar con la educación de los más pequeños como una estabilidad laboral.

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"Gracias al sector privado por responder al llamado de Colombia. Cuando el Estado, los empresarios y la sociedad trabajan unidos, la esperanza se convierte en hechos", añadió De La Espriella sobre la donación. Por ahora, sigue la recuperación de las zonas afectadas y el trabajo del Gobierno en todo el proceso de reconstrucción tras la emergencia.

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