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Tres decretos buscan acelerar los trámites y la construcción de viviendas tras el terremoto en Cali

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, señaló que los nuevos decretos reducirán los tiempos en curadurías, notarías y otros trámites para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas

Gobierno Nacional inicia nueva fase de reconstrucción en Cali.
Gobierno Nacional inicia nueva fase de reconstrucción en Cali.
Ministerio de Vivienda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El Gobierno nacional desde Cali anunció un nuevo paso en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, luego de la expedición de tres decretos que buscan agilizar los trámites relacionados con vivienda, uso del suelo y construcción.

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Las medidas también contemplan disposiciones sobre propiedad horizontal y mecanismos para controlar la especulación en los arriendos.

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que las nuevas disposiciones permitirán reducir los tiempos en procesos de curadurías, notarías y otros trámites, con el objetivo de que la reconstrucción avance de manera más rápida y que las nuevas edificaciones cumplan con las normas de sismorresistencia.

“Por eso, hoy anunciamos no solamente el inicio de la fase número 2, sino que hemos venido al departamento a mirar todos estos proyectos de vivienda que tienen casas ya construidas, como soluciones rápidas e inmediatas para las familias que han sido afectadas por el terremoto”, dijo el ministro.

De acuerdo con el ministro, el Gobierno espera que durante los próximos 9 a 12 meses más de 10.000 familias de las zonas afectadas puedan acceder a soluciones habitacionales, mientras avanzan los proyectos de reconstrucción y se habilitan los terrenos necesarios para levantar nuevas viviendas.

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“Se han expedido tres decretos, dos de ellos en el marco de la emergencia, otro en el marco ordinario. El segundo de ellos está enfocado en la habilitación del suelo, en el tema de densificación, pero también en el POT”, señaló Beltràn.

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En Cali, el alcalde Alejandro Eder confirmó que ya fueron identificados 32 edificios que deben ser demolidos.

Dos ya fueron derribados y otros cinco se encuentran actualmente en proceso de demolición.

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El mandatario anunció además que, con las nuevas disposiciones, se espera iniciar antes de diciembre la reconstrucción de al menos uno de los edificios afectados por la emergencia.

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