Obispo de Istmina pide protección para comunidades tras tres días de ataques con drones en Chocó

El obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, el monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, hizo un llamado al Gobierno nacional y a los grupos armados para que se garantice la protección de las comunidades, tras una serie de ataques con explosivos lanzados mediante drones en municipios de la subregión del San Juan.

El pronunciamiento se conoció este jueves, 1 de octubre, luego de un nuevo ataque contra la estación de Policía de Santa Rita de Iró.

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Según el reporte preliminar de las autoridades, fueron utilizados drones para lanzar explosivos contra las instalaciones, sin que se reportaran uniformados heridos.

Frente a esta situación, el obispo expresó su preocupación por la afectación que los enfrentamientos están generando en la población civil.



El obispo recordó que los ataques registrados en municipios como Río Iró, Condoto y Nóvita han generado angustia y zozobra entre los habitantes. En el caso de Nóvita, explicó que la celebración religiosa tuvo que ser suspendida debido a la situación de seguridad.

“Quiero hacer un llamado al Gobierno nacional, a todos estos grupos que, enfrentados, están afectando directamente a nuestras comunidades. Últimamente, ha habido enfrentamientos en el municipio del río Iró, en Condoto, y precisamente en Novita, en donde estaba con toda la comunidad pronto a iniciar una celebración eucarística, con motivo del día de san Jerónimo, su santo patrón y todo, debimos pararlo inmediatamente”, manifestó el religioso.

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También hizo un llamado a buscar salidas a la violencia a través del diálogo y el respeto por la dignidad de las personas.

“Los caminos son los caminos del evangelio y los caminos de la paz. Busquemos por ahí”, agregó

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Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció un consejo de seguridad urgente para analizar la situación de orden público en la subregión del San Juan y definir nuevas medidas frente a los ataques.

La mandataria señaló que una de las principales preocupaciones es el uso de drones para lanzar explosivos contra instalaciones de la Fuerza Pública. Además, asegura que estos hechos estarían aprovechando la “vulnerabilidad tecnológica y la ausencia de contramedidas” en algunas estaciones de Policía.